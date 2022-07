Tavaly az iskola konyháján keresztül látta el a település a gyermekeknek járó ingyenes szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, idén az önkormányzat döntése értelmében a helyi óvoda konyháján készítik el az igénylő gyermekek számára a térítésmentes ebédet. A jogosult gyermekek szülei előzetesen a polgármesteri hivatalban jelezhették szándékukat az ingyenes ebédre. – A létszám hetente néhány fővel változik, de szinte minden nap közel 100 adag ingyen ebédet osztunk ki, ezen kívül itt vannak még az óvodás gyerekek és a dolgozók is, így a konyhánk 100 százalékos kapacitással működik.

Az ebédhordók naponta aláírásukkal igazolják, hogy megkapták a napi adagot.

A polgármesteri hivatal illetékes osztályáról heti, azon belül további napi lebontásban érkezik a változó létszám. Ez az alapanyagok megrendelésének pontossága miatt nagyon fontos számunkra. A térítésmentes szünidei étkeztetés 43 napig vehető igénybe, így a konyha csak augusztus 15. után állhat le – tudtuk meg Magyar Istvánné élelmezésvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy nagy segítség számukra, hogy a települési önkormányzat kertjeiből folyamatosan érkezik az alapanyag az óvoda konyhájára, így helyben megtermelt szezonális zöldség-és gyümölcsfélékkel frissíthetik a heti étrendet.

A tanya sem marad ki

A nagyobb gyerekek már maguk mennek az ebédért, a kisebbeket a szülők helyettesítik vagy kísérik. Zajdáczkiné Hamza Anita és férje négy gyermeket nevel, közülük három gyermek jogosult a kedvezményre, aminek nagyon örülnek.

A Nyíracsádhoz tartozó két tanyatelepülésről naponta 15 adag ebédet igényelnek a gyermekek számára.

Nagy segítség a tanyán lakó kisgyermekes szülőknek, hogy nem kell minden nap bebiciklizni a faluba, számukra a helyben dolgozó szociális munkások autóval hordják ki az ebédet a tanyára. Császi Andrea Buzita tanyán lakik párjával, három gyermek számára igényelte az ebédet. – Folyamatos délutános műszakban dolgozok Debrecenben, ezért már a délelőttös busszal el kell indulnom. Nem is lenne időm mindig bevásárolni, főzni, meg még a gyerekekkel is foglalkozni. Nagyon nagy segítség ez számunkra, nem csak anyagilag, hiszen így én is nyugodtabban tudom végezni a dolgomat a munkahelyen, mert biztonságban tudhatom a gyerekeket, hogy délre mindig meleg étel van az asztalon.

Kedves Zilahi Enikő