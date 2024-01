9. Nemcsak mi, hanem az olvasóink is szeretik a happy endeket. Szerencsére egy villamoson hagyott nyuszi is hazatalált 2023-ban.

10. Több érdekes embert és tárgyat is bemutattunk ebben az évben is, talán sokan emlékeznek még Nagy Zsoltra, akinek a hosszúpályi „trabantcsodája” tyúkólból és Amerikából is kapott már donort.

+1 Az év elejének egy kedvence volt a tócóskerti furcsaság... Reméljük, idén senki sem akar így megszabadulni a karácsonyfájától: