1993. szeptember 28-án Petrovicsné Molnár Éva balmazújvárosi fiatalasszony és Fedorné Móga Anikó is három-három gyermeknek adott életet. A visszaemlékezők úgy tudják, Balmazújváros elmúlt néhány évtizedében nem volt példa hasonlóra.

A minap volt szerencsénk személyesen találkozni az ikrekkel, Petrovics Nikolett-tel, Petrovics Évával és Petrovics Sándorral, valamint a büszke szülőkkel, Petrovicsné Molnár Évával és Petrovics Sándorral.

Balról jobbra: Petrovics Sándor, Petrovics Nikolett, Petrovicsné Molnár Éva, Petrovics Éva és Petrovics Sándor

Szerény, visszafogott család üdvözölt minket Balmazújvároson, akik szívesen összegezték az elmúlt 30 év eseményeit a Haon kérésére.

Nyolchetes voltam a gyerekekkel, amikor először mentem ultrahangra. Izgatottak voltunk a férjemmel, hiszen már nagyon szerettünk volna babát. Négyszemközt szóba is jött, azt sem bánnánk, ha ikrek lennének, sőt, még nagyobb lenne az öröm

– mondta Petrovicsné Molnár Éva. Kiemelte, a családban nincs több iker. Amikor az orvos közölte velük, hármas ikreik lesznek, akkor egyszerre éreztek meglepettséget férjével és örömet. Az asszony mosollyal az arcán hozzáfűzte, az orvost nagyobb sokk érte, mint őket. Elmondhatatlan boldogságot éreztek, ugyanis 21 évesen házasodtak össze a férjével, a gyermek(ek) érkezésére pedig hét évet kellett várniuk. Az orvos jobbnak látta, ha Éva szem előtt van, így 10 hetes állapotos korától a kicsik születéséig bent feküdt a kórházban, ha bármi komplikáció fellépne, akkor azonnal tudjanak rajta segíteni, de szerencsére nem volt ilyenre szükség.

Dolgoztam, de úgy alakítottam a munkámat, hogy minden egyes nap be tudjak menni Évához, egy napot sem hagytam ki, hogy ne látogassam meg a kórházban

– fogalmazott Petrovics Sándor, aki mindeközben mosolygó, csillogó szemekkel nézett feleségére és gyermekeire.

A hármas ikrek édesanyjukkal

A kezdeti nehézségek

Kérdésünkre, hogy milyen kezdeti nehézségekkel kellett szembenézniük a szülőknek, nem igazán kaptunk választ, azt felelték ugyanis, hogy bár akkoriban biztosan nehezebb volt, de az idő minden emléket megszépít. A nagyszülők sokat segítettek, eleinte a fürdetésben, etetésben, de az idő előrehaladtával mindkét szülő megtalálta a saját szerepét, feladatát. Miközben őket kérdezgettük, addig a fiatalok csillogó szemekkel fürkészték édesanyjukat és édesapjukat, biztosan sokszor felidézték már nekik a gyermekkorukat, de valljuk be, az ilyet soha nem lehet megunni.

– Amíg tudtuk, itthon marasztaltuk őket, ötévesek elmúltak, amikor óvodába mentek. Nagyon jó gyerekek voltak, akkor sem volt velük gond, amikor eljártak. Sokat játszottak együtt, fonták egymás haját, babáztak – emlékezett vissza az édesanya, mire ránéztem Sándorra, az egyetlen fiúra, aki azonnal rávágta: és persze legóztunk is, autóztunk! – itt hangos nevetés törte meg az ikrek felőli néma csendet.

Mint megtudtuk, az ikrek egy ideig a maguk nyelvén beszélgettek egymással. A szülők elmondása szerint az elején nekik is furcsa volt, mennyire figyelnek egymásra a kicsik. De időközben rájöttek, a gyerekek a saját nyelvükön megértik egymást, ami csak könnyített a szülők dolgán. Egyre több időt tudtak egymással eltölteni, de persze voltak nehezebb hónapok is. – Ahogyan említettem, az idő minden emléket megszépít, ami akkor, abban a pillanatban nehéznek tűnt, az ma már szép emlék, mert a miénk – hangsúlyozta az édesanya. Hozzátette,

nagyon keveset aludtak eleinte a férjével, hiszen a kicsik óránként felkeltek, ha az egyik felsírt, akkor a másik is felébredt. Kis súllyal születtek, így kétóránként etetni is kellett őket. Nem könnyű három egyidős gyermeket felnevelni, de az élet legnagyobb ajándéka szülőnek lenni – vallják.

A gyerekek jelentik a legnagyobb boldogságot

Nehéz megszólalni egy olyan pillanatban, amikor a szüleink a jelenlétünkben arról beszélgetnek, milyen boldogok voltak, amikor megtudták, gyermekeik lesznek, és azóta életük minden percében ők jelentik számukra a legnagyobb örömet. – Számunkra természetes volt, hogy ikrek vagyunk. Arra emlékszem, hogy már gyerekként nagyon vágytunk arra, hogy legyen kistestvérünk – idézte fel Petrovics Nikolett. Hozzátette: azt nem igazán szerették, amikor egyformán voltak felöltöztetve. Ugyanazok a színek, kiegészítők domináltak, ám ahogy nagyobbak lettek, már saját maguk választották ki, miben menjenek iskolába.

– Hárompetéjű ikrek vagyunk, teljesen más a személyiségünk. Elég hamar kiderült, Nikivel más színeket szeretünk – fűzte hozzá Petrovics Éva. Mint kiemelte, eleinte egy osztályba jártak, és mindig akkor volt nagy „durranás”, hogy ikrek, amikor kiderült. Külsőleg sem egyformák, vannak persze hasonlóságok (szem- és hajszín), de eltérőek a vonások.

Szeretik azokat az ételeket, amiket szinte mindenki szeret, legyen az akár a magyaros ízvilág. Niki és Sándor szeretik a kézműveskedést. Niki a mai napig szövéssel is foglalkozik, mellette egy természetvédelmi egyesületnél pénzügyi alkalmazottként dolgozik. Éva évekkel ezelőtt pszichológiát végzett, jelenleg humánerőforrás-területen dolgozik, és most babát vár. Bővül a család, aminek a testvérek is nagyon örülnek. Sándor ácsként dolgozik, tőle megtudtuk, amikor kiderült, testvére babát vár, akkor Nikivel azonnal megérezték, hogy kislány lesz, és a sejtésük nem csalt.

Külön személyiségek, eltérő vágyakkal, célokkal

Mindhárman leszögezték, nagyon jó nevelésben részesültek.

A szüleik soha nem erőltettek rájuk semmit, jól tudták, attól függetlenül, hogy ugyanazon a napon születtek, külön személyiségek, eltérő vágyakkal, célokkal.

A lányok elmondták, nem egyszer volt olyan, hogy az iskolában a tanárok összehasonlították őket, ami nagyon nem esett jól nekik. Attól függetlenül, hogy egyikük gyengébb volt valamiben, az nem azt jelentette, hogy másban nem lehet erősebb a lánytestvérénél. – Itthon soha nem hasonlítottuk össze őket, tisztában voltunk vele, az egyik azt tudja, a másik ezt: mindegyikük értékes a maga kis személyiségével – mondták a szülők.

Az ikrek rengeteg támogatást kaptak, amit ők is tovább szeretnének vinni, adni majd a saját gyermekeiknek. – Augusztus 28-án lesz egyéves a kisfiam – számolt be Sándor, aki úgy fogalmazott, úgy szeretné nevelni a fiát, ahogyan őt nevelték a szülei. Támogatni akarja a gyermekét mindenben, jelenleg esténként és hétvégén tud vele lenni, de reméli, olyan fantasztikus apa lesz, mint amilyen az ő édesapja.

Minden szülőnek azt javaslom, töltsenek minél több időt a gyerekeikkel, nincs ennél szebb és értékesebb a világon. Mi kicsi koruktól kezdve nagyon sokat voltunk együtt, játszottunk, kézműveskedtünk. Felesleges dolgokat soha nem vásároltunk, inkább készítettünk egymásnak valami apróságot, ez a mai napig így van

– hangsúlyozta Petrovics Sándor.

Az ikrek édesanyja elmondta, a gyerekek mindig rajzoltak a Mikulásnak, a kép pedig reggelre mindig eltűnt. Azt mondták a kicsiknek, éjszaka titokban jött a Télapó, és elvitte a rajzokat azért, hogy tudja, milyen ajándékkal készüljön majd. Az ikrek osztálytársai már rég tudták, hogy Télapó nem létezik, amit meg is osztottak velük, ám édesanyjuk, Éva megnyugtatta őket, mindenki más rosszul tudja, hiszen a Mikulás igenis létezik. – Egyik évben megtalálták az általuk készített rajzaikat a szobámban, így nem titkolóztunk tovább, de már nagyobbak voltak, tehát nem érintette őket rosszul a valóság – emelte ki. Hozzátette,

az a fontos számukra, hogy szeretet legyen, nem pedig az, hogy nagy ajándékokkal halmozzák el egymást: az őszinte szeretetnél nincs nagyobb ajándék.

