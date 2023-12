A Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) pénteken immáron 19. alkalommal látogatott meg Karácsonyi meglepetés elnevezésű akciójának részeként több családot a cívisváros környéki tanyavilágban. A Debreceni Egyetem karitatív szervezete a külföldi és hazai mentések mellett fontos küldetésének tekinti a jótékonysági tevékenységben való részvételt, a társadalmi felelősségvállalást, illetve a segélyezési programokat.

Az ünnepekre és a téli időjárásra való tekintettel az orvosi ellátás, illetve a vizsgálatok mellett élelmiszert, takarókat, ruhát és gyógyszereket is magával vitt az orvoscsoport, sőt, szükség szerint az influenza elleni védőoltás lehetőségével is élhettek a nehéz sorsú családok.

– Már kimondani is nagyon sok, hogy immáron 19. éve látogatjuk a Debrecen környéki tanyavilágot. Jelenleg most a szokásos karácsonyi körutunkra megyünk a pallagi részre, melynek keretében tartós élelmiszerrel, meleg étellel, ruhával, valamint a gyermekeknek játékokkal és csokoládéval igyekszünk az ünnep előtt örömet szerezni. Amellett, hogy próbáljuk a családokat ellátni minden olyan dologgal, amiben szűkölködhetnek, még orvosi konzultációs lehetőséget is biztosítunk számunkra. Ezek a tanyasi emberek sajnos nem gyakran jutnak el orvoshoz, éppen ezért szeretnénk őket szűrni, megfelelő útmutatással és orvosi támogatással pedig segítjük a gyógyulásukat – mutatott rá a DEKOM vezetője, dr. Késmárky András.

Erre születni kell, valakiben vagy benne van a segítőkészség, vagy nincs. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol természetes volt, hogy másokon segítünk, így ezt a cselekedetet tovább szerettem volna vinni. Szerencsére már a második generáció is itt van mellettem, hiszen a fiam is magáénak érzi e nemes tevékenységet

– fűzte hozzá dr. Késmárky András.