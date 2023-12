Ezt követően a történelmi egyházak képviselői is megosztották gondolataikat. Az elöljárók emlékeztettek az ünnep szent szellemére, valamint Jézus Krisztus és az általa hordozott értékek fontosságára. Valamennyien hangsúlyozták, a karácsony az ajándékozás mellett Jézus születéséről és a hitünk megéléséről is szól, ezért is fontos, hogy az ünnepek békességben, boldogságban, szeretetben teljenek.