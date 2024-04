Harmadjára rendezte meg a csökmői Faluház a Kaktusz- és pozsgás kiállítást és vásárt. Mint az eddigi években, most is nagy sikere volt a rendezvénynek. Sokan ellátogattak még más településekről is, hogy megcsodálják a furcsa, különleges növényeket. Nyitrai Antal, Nagy József, Pénzes Lászlóné és Nagy Annamária kaktuszrajongók és -gyűjtők mutatták be szemrevaló növényeiket. Aki pedig kedvet kapott a kaktuszokhoz, azok vásárolni is tudtak.