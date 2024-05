Még azt mondják, a kommentszekció az internet lábtörlője. Könyörtelen csatatér, bokszzsák, ahol ember embernek farkasa, ahová a napi felgyülemlett stresszt és az elfojtott érzelmeket szabadon zúdíthatjuk a többiekre.

Pedig nem mindig van ez így. Ékes példa erre a Haon szerdai, Facebookon közzétett kérdésére érkezett válaszáradat. Arra voltunk, kíváncsiak, melyik a legszebb magyar szó.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a reakciók visszaadják az emberiségbe vetett hitet. Az internet csillámos máztól délibábos, érzelmileg sivár mocsarában térdre roskadva, szellemileg kiszáradva, még egyszer, utoljára magasba nyújtjuk kezünket, és ekkor, akár a Szent Grál, felragyognak a hozzászólók mennyei bölcsességtől sugárzó kommentjei.

Mit is mondanak az olvasók, mik a legszebb magyar szavak? Szeretet. Anya. Apa. Gyermek. Hála. Béke. Ezek olvashatóak a legtöbbször.

Tizenhatos betűméretet érdemlő válaszok. Megérett az emberiség a szintlépésre. Meghatottságunkban elmorzsolunk egy könnycseppet, nem is sejtve, hogy lehet még fokozni az extázist. Hiszen olyan szavakat is megpillantunk, amik valóban gyönyörűek, ám a napi túlélésért küzdő elménk száműzte a tudattalanba:

töltött káposzta.

Ekkor már zokogásban törtünk ki, de valaki még tovább emeli a tétet: töltött káposzta tejföllel.

Többször is szerepel a fizetés és a szabadnap is. Valóban el kell ismerni, a fizetés és a szabadnap is gyönyörű szavak, pláne egymás mellett. Na meg a húszezres, az sem egy csúnya kifejezés.

A válaszok olykor felérnek egy pszichológiai diagnózissal

A minden emberi lélek számára simogató szavak mellett természetesen kirajzolódik, ki mit tart fontosnak. Akár egy korkép. Így szerepel a felsorolásban a jóváírás, az ingyen (ez egyesek szerint esélyes a dobogóra), a sárgarépa, a kedvezmény, a katalizátor, a segély vagy épp a csirkefarhát. Az ember megvonja a vállát: így van ez jól, kinek mi a boldogság.

Az analitikusabbak összetetten értelmezték a kérdést, és a hangzásvilágot is belevették a képletbe. Így a dallamos pillangó, a kisködmön, a csipkebogyóbokor vagy Karinthyra utalva a lenolaj, de ide sorolhatjuk a pálinkát is, ami hangzásban, ízben és hatástanilag is egyedülálló élmény.

Még a Sárréti Chilifarm is megosztotta a számára legkedvesebb szót. Bogár Sándor alapítóval egyszer kipróbáltuk az erősevő verseny menüsorát, akkor elmesélte, hogyan készülnek az olyan vallató csípős szószok, mint a beszédes Csernobil vagy a Nyelvterpesz, így nem lepődünk meg azon, hogy valami könnyedebbre vágyva a legszebb szónak a karalábét választották.

Bőven találunk nyelvtörőt, mint a megszentségteleníthetetlen, és finoman szólva erősen pikáns, féktelen vágyat kifejező szavakat. Természetesen a legizgalmasabbak mindig azok, amiket még a Facebook algoritmusa is szégyell megjeleníteni. A bolondozáson túl viszont számos valóban szép szó is felkerült a listára. Így a köszönöm, a gyöngyvirág, a pirkadat, az angyal és a gyermek.

Akinek van még ötlete, ne fogja vissza magát, és engedje szabadjára kreativitását!