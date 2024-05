A DVSC labdarúgócsapata múlt héten súlyos vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában, az együttes ezt vasárnap 19.30-tól a Fehérvár ellen javíthatta volna. Szrdjan Blagojevics alakulata ráadásul a 2023/2024-es idényben utoljára lépett pályára a Nagyerdei Stadionban, a Loki-játékosok igyekeztek szép győzelemmel kiszolgálni a lelkes debreceni szurkolókat. Mivel a Puskás Akadémia szombaton nyerni tudott az MTK Budapest otthonában, így a Vasutas gyakorlatilag már tét nélkül vághatott neki a találkozónak, hisz matematikailag is elszállt az esélye, hogy odaérjen a nemzetközi kupaindulást jelentő helyek egyikére.

A DVSC–Fehérvár rangadó előtt Ike Thierry Zaengel elnök és Makray Balázs cégvezető annak apropójából adott át Dusan Lagatornak emlékplakettet, amiért a védő két hete az Újpest ellen az 50. NB I.-es mérkőzését játszotta. Az idei esztendőben Megyeri Balázs kapta a Zilahi-díjat, amelyet melyet az alapító, a tragikusan elhunyt egykori tehetséges játékos, Zilahi Zoltán unokaöccse, Zilahi András adott át. A Nagyerdei Stadionban aztán egyperces néma csenddel a néhány hete elhunyt Szűcs Jánosról is megemlékeztek.

Nem sok különbség volt a csapatok között

A DVSC ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel, mint egy hete az FTC ellen. A mérkőzés első nagyobb helyzetére a 6. percig kellett várni, akkor a fehérváriak Mamoudou Karamokót ugratták ki, azonban Megyeri hatalmas bravúrral bizonyította, miért kapta az elismerést. A másik oldalon nem sokkal később Brandon Domingues próbálkozott, ám lövése a felső léc fölött szállt el. Aztán Katona Mátyás percei következtek, a futballista előtt a kapufára bólintotta a labdát, majd távoli löketét Megyeri biztos kézzel védte.

Ferenczi Jánosék mindent megtettek, hogy győzelemmel búcsúzzanak a debreceni közönségtől

Forrás: Czinege Melinda

A debreceniek becsülettel mentek előre, a játékszert szépen járatták, de nem találták a rést a vendégek hátsó falán. A fehérváriakkal vigyázni kellett, Karamoko ismét villant, de lapos lövése Megyerinek nem jelentett gondot. Vajda Botond, ahogyan az előző meccseken, úgy most is egy szép egyéni megmozdulás után a tizenhatoson belülre tört, de a fehér mezesek kapujában az idén remeklő Tóth Balázs mentett. A félidőhöz közeledve is mindkét kapu előtt pattogott a labda, ám ziccert nem jegyezhettünk fel, így a felek 0–0-s állásnál vonultak az öltözőbe.

A második félidő is szoros volt

A második félidő elején előbb Meldin Dreskovics, majd Baranyai Nimród blokkolt jó pillanatban, de Karamoko még így is helyzetbe került, ám közeli bombája a kapu mellett zúgott el. Nemcsak a pályán volt feszült a hangulat, hanem a hazai és vendég szurkolók között is, a két tábor ide-oda üzengetett. A 61. minutumban egy tetszetős labdajáratás végén az idén közönségkedvenccé váló Hamzat Ojediran vállalkozott, ám lövése pont középre érkezett.

A 68. percben Szrdjan Blagojevics kettőt is cserélt: Szuhodovszki Soma helyett Sztefan Loncsar érkezett, míg Bárány Donátot Szécsi Márk váltotta. Pillanatok múlva Dzsudzsák Balázs passzát Ojediran válthatta volna gólra, ám egy fehérvári hátvéd szögletre mentett. Nem sokkal rá a vendégek Megyerit kétszer is megtornáztatták.

A DVSC a legjobbkor szerzett vezetést

Ami nem jött össze a Vidinek, az a 79. percben sikerült a Lokinak: Domingues végezte el a szögletet, amelyre jó ütemben érkezett Dreskovics, aki kapásból kipókhálózta a sarkot (1–0). Hatalmas volt a hangulat, ráadásul Szécsi egy hatalmas szóló után majdnem megduplázta a debreceni előnyt.

Meldin Dreskovics öröme

Forrás: Czinege Melinda

Az utolsó tíz percben a DVSC egyértelműen jobbnak bizonyult, és a végéig magabiztosan tartotta a fórt, így végül 1–0-ra nyert. A három pont megszerzésével pedig az is biztossá vált, hogy a debreceni gárda az 5. helyen zárja a szezont.