Karácsony első napjának délelőttjén, december 25-én ünnepi istentiszteletet tartottak a Debreceni Református Nagytemplomban, melyet Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke celebrált.

– Amikor az atya megkomponálta Jézus Krisztus földre érkezését, akkor volt benne rutinja – kezdte ünnepi beszédét Fekete Károly. Rámutatott, hogy Isten maga is sokszor földet ért már, volt, amikor úgy gondolta, hogy kötekedő, és a félelmetes látogatás szükséges, jött már ítéletesen, de felelősségre vonóan is. Özönvízzel, sőt párszor döngő szózatokkal, füst- és tűzoszloppal és sok más természeti jelenséggel is megmutatta magát. Minden hatásos volt, de Isten azt gondolta, hogy nem volt még mindig elég hatékony. Úgy döntött, hogy ezúttal egy teljesen másféle érkezést választ: egy tiszta leány elcsodálkozásában, egy istenfélő ács zavarában, egy kisgyermek mosolyával kezdődött mindez. Isten egyszülöttje szeretetköntösben bújt elő, hogy az első karácsony emberléptékű találkozást eredményezzen. Legnagyobb és legegyszerűbb módon körbevett mindenkit az Úr dicsősége – emlékeztetett a püspök. Hangsúlyozta, hogy Isten folyamatosan keresi a módját, hogy ráébressze az emberiséget, rászorultságunkra, valamint féktelenségünkre, de a kiválasztottság-tudatunkra is.

Ő tudja igazán megfényesíteni mindazt, ami elhalványult, megfakult és képes megújítani, ami megfáradt és elavult. Isten kiemeli a látványelemek között a lényeget: talán nincs is még egy olyan ünnepünk, ami annyi jellel ajándékozott volna meg, mint a karácsony. A jelek mindig valami nagyobbra mutatnak, de aki csak a szimbólumig lát, abból legenda vagy rege marad

– mondta Fekete Károly.