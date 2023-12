Jézus Krisztus születését köszöntötték a hívek a zsúfolásig megtelt debreceni Szent Anna-székesegyházban a vasárnapról hétfőre virradó, hagyomány szerinti éjféli misén, ahol a hívők és a papok közösen adtak hálát a Megváltónak.

Palánki Ferenc, debrecen-nyíregyházi megyés püspök először arra kérte az Urat, hogy minél előbb érjenek véget a háborúk a világban, hogy Isten békessége szerint éljünk tovább e földön.

– Egy kicsiny gyermek eljött erre a világra és megtanított bennünket arra, hogyan éljünk. Az első, amiben követni tudjuk Jézust az, hogy legyünk mi is emberek. Amikor lejött Jézus, már az első pillanatban nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan jó lett volna: nem kapott szállást, hajléktalanként született, megtapasztalta József és Mária is, hogy milyen a kitaszítottság és az, ha valaki nem szeretettel fordul feléjük. Sajnos, ma is átélünk hasonlókat, és a környezetünkben is sokan átérzik, ezért kell megtanulni az Isten útját: nem minden a látszat. Ő azt mondta, azért jöttem, hogy a Mennyei Atya akaratát teljesítsem – fogalmazott a megyés püspök. Hozzátette: a karácsony megérinti a szívünket, megváltoztat bennünket, és azzal a tudattal és meggyőződéssel élhetünk tovább, hogy örök életünk van.