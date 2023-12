Belső út önmagunk, Isten és a felebarátaink felé – ez az advent feladata Beszterczey András szerint. A Nagytemplom lelkipásztora nemrég a Hajdú Online stúdiójában beszélt az ajándékozásról mint a szeretet tárgyi megnyilvánulásáról, a mindennapi lét egyre gyarapodó instant kellékeiről és a szeretet kettős parancsolatáról. Szó volt arról is, hogy törölhető alapszoftverünk-e az önzés, mit jelent a lelki update, és érzelem-e egyáltalán a szeretet.

Az advent a római birodalom fogalma volt a császár várásakor; várjuk az urat – ezt jelenti. Az advent útkészítés, és ezen a belső utazáson tudom végiggondolni saját életemet, sorsomat, felállítani a fontossági sorrendet

– fogalmazott Beszterczey András. Szerinte viszont sokunknál vagy elmarad, vagy felszínes marad ez a belső utazás, így a külső utunk csak az áruházakba vagy a webáruházba vezet. – Lehet, hogy ehelyett az emberi kapcsolataimban kellene utazást tennem egy bocsánatkéréssel, biztató sms-sel, egy rég nem hallott barát felhívásával. Ez már elegendő útkészítés lenne – fűzte hozzá.

Hátraarc az instant világnak

A lelkipásztor arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az ajándékozás csodálatos dolog, bármikor is történik, de nem lehet sem több, sem más, mint a szeretet tárgyi megnyilvánulása. – Nem tehetjük függővé az anyagiaktól, és nem adhatjuk kényszer vagy elvárás hatására. Legyen rendben a kapcsolatom Istennel, magammal és az emberekkel, ennek lehet manifesztációja az ajándék, a sorrend azonban nem fordulhat meg – hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy csak Isten közelében és mellett tudunk méltóképpen és jól felkészülni a karácsonyra, de ha valaki még csak keres, vagy azt érzi, hogy hiányzik valami lelki tartalom az életéből, és felismeri, hogy valamit el szeretne érni, már megtette az első, legfontosabb lépést.

Úgy véli, a felkészülést nem könnyíti meg az instant világ jelenléte sem az életünkben.

Ez kész alapanyagokat jelent, kis erőfeszítést, melyhez nem kell sokat gondolkodnom, és melyben az önvizsgálatnak semmi helye nincs, A legnagyobb baj az, ha az emberi kapcsolatainkkal is így vagyunk. Gyorsan elkészíthető tárgyakat, kész modulokat, paneleket kapunk, akár a streeming-csatornákon, az olvasmányainkon vagy a korszellemen keresztül. Ha azt hisszük, hogy minden gyorsan megoldható, cserélhető és átváltható, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon rossz úton haladunk

– mutatott rá. Ennek kapcsán Beszterczey András kiemelte, hogy az önzés velünk született alapszoftver, jó hír viszont, hogy kezelhető. – Mivel „update” világban élünk, mi, keresztyének ilyenkor azt mondjuk, futtassunk egy új szoftvert, ami felülírja az előzőt, mégpedig nem mással, mint a szeretet kettős parancsolatával: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.

Beszterczey Andrást a Haon stúdiójában kérdeztük

Forrás: Matey István

Szeretni, mindenek ellenére

A lelkész kitért arra is, hogy a keresztény szeretetnek úgy kell hangoznia: „szeretlek annak ellenére, hogy…” Azt tapasztalja azonban, hogy mindez rendkívül sérülékeny emberi program, mert gyakran még mindig inkább úgy hallani: „szeretlek, akkor, ha…”.

Jézus nagyon radikális volt ebben a kérdésben, mert azt mondta, hogy az ellenségeiteket is szeressétek, és tegyetek jót azokkal, akik üldöznek, bántanak, gyaláznak benneteket. Ilyenkor az ember leül és azt mondja: én erre képtelen vagyok. És tényleg így van. Jézus ezekkel a szavakkal egy olyan – szó szerint – radikális utat mutatott meg a követőinek, amivel az volt a célja, hogy felmutassa: ember, értsd meg, ez a cél, és tudok neked segíteni benne, hogy közelíts felé

– hangsúlyozta a Nagytemplom lelkipásztora.

Hozzáfűzte, fontos teológiai alaptétel, hogy ez a szeretet nem csak egy érzés, mert van két olyan, az ember számára elsőként csak érzésként definiált fogalom, amit a Biblia egész másképp magyaráz és kiegészít: ez a hit és a szeretet. – A hitről azt mondja, nem pusztán egy intellektuális állapot vagy filozófiai elmélkedés, hanem úgy hangzik: Hiszem, hogy van Isten, és cselekszem azt, amit kér. Ez a kettő adja a hitet. A szeretetről pedig a Biblia szerint csak úgy lehet beszélni, hogy annak fokozatától függően van bennünk egy kellemes érzés, és társul mellé a cselekvés. Tettek nélkül a szeretet szentimentalizmus, intellektuális tudás, romantikus álom vagy csak egyfajta felismerés, de a cselekedetek nélkül halott mind a hit, mind a szeretet – fejtette ki.

A fájdalom mint indikátor

Beszterczey Andrást megkértük arra is, segítsen értelmezni, mi lehet nekünk, békés országban élőknek a világban most dúló háborúk legfontosabb üzenete. – Mi, emberek kapcsolati, viszonyítási rendszerben élünk; vagy vakok vagyunk ezt észrevenni, vagy észrevesszük, és mindig „mihez képest” határozzuk meg önmagunkat. C. S. Lewis író a fájdalomról írt esszéjében azt mondja: Isten suttog hozzánk az örömeinkben, szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiált reánk a fájdalomban: ezen a hangszórón keresztül rázza föl a süket világot.

Ember, vedd már észre, mi minden történik veled, körülötted. Úgy vagyunk beprogramozva, hogy csak a fájdalomra tudunk olyan erősen reagálni, hogy legalább egyszer megszólítsuk az Istent. Fontos, hogy amikor fájdalmat, igazságtalanságot vélünk felfedezni, nyugodtan tegyük fel neki a kérdést: hol vagy? – mutatott rá a lelkipásztor.

Végül úgy összegzett: azt szeretné mind önmagával, mind sokunkkal megértetni, hogy szólítsuk meg, kérdezzük meg Istent, és előbb-utóbb lesz rá válasz is.