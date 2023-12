Befogadó közösség részei lettek

– A debreceni Missio ad Gentes-t két magyar, egy olasz, és egy spanyol család, két egyedülálló nő, valamint Vadászi László atya és egy ecuadori szeminarista (kispap), Giovanni alkotja – ezt Roberto Mattina, debreceni misszionárius ismertette beszédében, aki három éve él a cívisvárosban.

– Sorsolás döntött arról, hogy mi Magyarországon folytassuk a missziós tevékenységünket. Nem könnyű külföldön élni, de Isten megmutatta, hogy ez is lehetséges. Holott a kezdet sem volt egyszerű, hiszen a koronavírus-járvány évében érkeztünk, és három hónapra munka nélkül maradtam a covid miatti szigorítások következtében. A kislányom már jól beszél magyarul – emelte ki Roberto Mattina. Hozzáfűzte, hogy nagy ajándék, hogy ilyen befogadó közösség részei lehetnek családtagjaival, és az is, hogy bárhol legyenek is, Isten gondoskodik róluk úgy, mint mindenkiről.

Az ünnepi rendezvényen közreműködött Márkus Luca, a Vígszínház színművésze, a Lautitia Kóruscsalád, Sárosi Dániel orgonaművész, Dánielfy Gergely színész-énekes, Jantyik Hanna fuvolaművész, Dombovári Zsolt gordonkaművész, a Debreceni Szentháromság Magyar Ortodox Egyházközség kórusa, a Debreceni Népi Együttes, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Kuckó Művésztanya, valamint a Bíró zenekar.