Az előző fűtésszezon kezdetével, pontosabban november 1-től intézményi átalakításokat vezettek be Debrecenben, mely több középiskolát érintett. Ahogy akkor, ezekben a hetekben is több olvasónk kérdezte a Haont, mire számíthatnak a szakképzésben és az általános iskolákban tanuló diákok. Tavaly A és B hét szerinti, úgynevezett hibrid jelenléti oktatással, osztályösszevonással és más kreatív megoldásokkal igyekeztek megoldani a fenntartók, hogy a fűtésszezon idején is zökkenőmentes legyen a tanulás, most viszont megtudtuk, erre szerencsére idén nem lesz szükség.

Figyelnek és szabályoznak

A Debreceni Szakképzési Centrum kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy

a 2023/24-es téli időszakban nem tervez olyan energiamegtakarítási szervezeti intézkedést, amely érinti az oktatásszervezési folyamatokat.

– Törekszünk az energiatakarékos működésre, figyelünk mind a távhő, mind a gázenergia, valamint a villamos energia takarékos felhasználására – közölték. Válaszlevelükben kitértek arra is, hogy rendszeresen mérik az intézményeikben található termek, laborok, műhelyek, közösségi terek és irodák hőmérsékletét. Odafigyelünk arra, hogy ne legyen egyetlen ponton sem pazarlás, túlzott energiafelhasználás, az oktatási szünetekben pedig – mialatt a munkatársak szabadságon, illetve távmunkában vannak – visszavesznek a fűtésből.

A Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben energiafelhasználással kapcsolatban a tankerület nem folytat a korábbitól eltérő gyakorlatot – derült ki az általános iskolákra és gimnáziumokra vonatkozó közleményből.