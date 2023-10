A Debreceni Tankerületi Központ idén is megrendezi a kétnapos Suliválasztó SuliFórumot, mellyel a középiskolások pályaválasztását segítik. A programsorozat szerdán vette kezdetét, a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be.

A város évszázadok óta az oktatásra építi jelenét és jövőjét, és a mostani aktív, dinamikus fejlődési időszakában még inkább felértékelődik az oktatás területe. Az elmúlt évtizedben igyekeztünk minél ideálisabb feltételeket biztosítani a Debrecenben tanuló diákok számára

– osztotta meg gondolatait a Suliválasztó Sulifórummal kapcsolatban Papp László polgármester. – Arra törekszünk, hogy olyan életpálya-lehetőségek és gazdasági fejlődés jellemezzék a várost, melyek hosszabb távon is képesek Debrecenben tartani a fiatalokat. A város jövője rájuk épül, ezért megtartásuk fontos stratégiai elem a város számára – mondta a polgármester.

Papp László polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Diákoktól, diákoknak

Papp László hozzátette: a sulifórumon a debreceni diákok saját maguk beszélnek arról, miért is jó a választott intézményük, saját tapasztalataikat, élményeiket tudják közvetlenül átadni az iskola iránt érdeklődő fiataloknak. Ez más, mint amikor hivatalos személyek promotálják az intézményeket, ezért is fontos innováció a 2018 óta működő sulifórum. Debrecen továbbra is arra buzdítja a fiatalokat, hogy a helyi általános és középiskolákat válasszák oktatásuk helyszínéül.

– A Debreceni Tankerületi Központ számára kiemelten fontos, hogy támogassa a gyermekek, a diákok pályaválasztását, hogy érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő középiskolát tudjanak választani, ami majd a hivatásukat megalapozza – közölte Vántus András Istvánné szakmai vezető, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóhelyettese. – A pályaválasztás egy nagy döntés és nagy feladat mind a gyermekeknek, mind a szülőknek, és ebben nagyon fontos az iskolák, a pedagógusok, az osztályfőnökök segítő szerepe.

A Suliválasztó Sulifórum egy jó alkalom arra, hogy a diákok megismerjék, milyet képzési kínálatot nyújtanak a Debreceni Tankerületi Központ intézményei: itt a diákoktól kaphatják meg az őket érdeklő információkat

– árulta el Vántus András Istvánné.

Vántus András Istvánné

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette, a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat standja is várja azokat a diákokat, akiknek még nincsen elképzelésük arról, melyik intézményt választanák, és nemcsak a helyszínen, hanem egy későbbre egyeztetett időpontban is szívesen állnak a fiatalok rendelkezésére.

A Tankerületnek az a feladata, hogy megmutassák a lehetőségeket a családoknak, a gyermekeknek, hiszen az itt végzett diákok képesek lesznek tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen folytatni, és ezáltal biztosan találnak lehetőséget önmaguk és céljaik megvalósítására.

A Pedagógiai Szakszolgálat évente megjelenő pályaválasztási kiadványában fenntartótól függetlenül minden oktatási intézmény megtalálható, így mindenkinek van lehetősége megtalálni a számára legmegfelelőbb lehetőséget. A Debreceni Szakképzési Centrummal való együttműködés jegyében a rendezvény számukra is biztosítja a megjelenést a saját standjukkal – osztotta meg a szakmai vezető.