– A gáz, az áram és a távhő ára is jelentősen emelkedett, de az önkormányzat szempontjából nagyon fontos a stabilitás. Az a vezérelv, hogy a szükséges és elégséges szolgáltatások feltételeit mindenképpen biztosítani kell – emelte ki Papp László. A cívisváros első embere elmondta, hogy jelen állás szerint – ha nem tennének semmilyen lépést – csaknem 10 milliárdnyi pluszköltséggel kellene számolni 2023-ban ehhez az évhez képest, a cél az éves szinten 4,2 milliárd forintnyi növekmény. A luxuskategóriákban, így a sport esetében nagyobb visszalépésre kell számítani jövő április közepéig.

Az uszodák a Bocskai, a Tóth Árpád és a Vénkerti iskolákban bezárnak, erről a tankerületeket a korábbiakban már tájékoztatták. A sportuszoda december 15-ig működik, ennek az üzemeltetése ugyanis egymilliárd forint lenne éves szinten. Megjegyezte: ha lesz kormányzati támogatás, lehet, hogy működtetik majd. Az Oláh Gábor utcán az épületet kiürítik és a Sporthotelbe költöznek, a sportorvosi szolgáltatás a Tócóskertbe költözik, egy orvosi rendelőbe. A DEAC mérkőzéseit megtartják, de a távhő nem működik majd a sporteseményeken. Január 1. és április 15. között a Főnix Aréna nem lesz teljesen felfűtve, előre tervezett program erre az időszakra egyelőre nincs, de alkalmas a létesítmény a programok lebonyolítására. A 2-es számú jégcsarnok bezár, az 1-es december 31-ig les nyitva.

A kisgyereket és az időseket védik

A részleteket október 27-én tárgyalja majd a közgyűlés, de ami biztos: 3 olyan terület van, ahol nem teszik nehezebbé a működést: a bölcsődék, az óvodák és a szociális terület.

– Úgy ítéltük meg, hogy a debreceni gyerekek esetében kötelességünk megtartani az intézmények működését. Nem lesz csökkentett nyitvatartási idő és hőmérséklet-csökkenés, ez a szociális bentlakásos intézményekre – így a Pallagi útira is igaz – hangsúlyozta. A nappali ellátást a Család-és Gyermekjóléti Központ a továbbiakban is el fogja látni, 5 külső szociális telephelyen viszont szünetel majd az üzemeltetés.

A kulturális intézmények terén is racionalizálni kellett, így a Déri Múzeum vasárnap és hétfőn zárva lesz, az Irodalom Háza viszont bezár. A Kölcsey Központ jövő áprilisban a Bartók Tavasszal nyit újra, az irodák működnek majd, de a rendezvénytermek fűtése itt is nagyon költséges lenne. –Remélhetően a Debrecen város napját április 11-én már ott ünnepelhetjük – jegyezte meg. A Csokonai Fórum nyitva marad, ide költözik a Kodály Filharmónia Debrecen, a társulat szerdánként koncertezik majd. Az Apolló nagyterme zárva lesz, csökkentett üzemmód lesz a Méliusz Könyvtárban is, melynek több telephelye bezár, de figyelnek arra a fűtéssel, hogy a könyvállomány nem sérülhet. A Vojtina Bábszínház a Kossuth utca 1. szám alá költözik, de a szolgáltatás nem szűnik meg. A DEMKI központi épülete, az Ifiház működni fog – ez is energia-hatékonyan –, a Tímárház és még néhány közösségi ház marad nyitva tavaszig. Az állatkert nyitva marad, a Vidámparkról később hoznak majd döntést, a Modem felső szintjét bezárják, de továbbra is lesznek kiállítások.

Az intézkedések nem járnak elbocsátásokkal – tette hozzá.

A nagypiac a következő időszakban csak 14 óráig lesz nyitva, itt nem működik a majd mozgólépcső és a lift.

Debrecennek nem kell sötétbe borulnia

A közvilágítást illetően is lehetnek majd beavatkozások, ha a helyzet indokolja, de a közbiztonság továbbra is fontos szempont marad. LED-es világítástechnikára szeretnének váltani a következő költségvetésből. Csökkentésre a szökőkutak esetén a Dósa nádor tér, a Kossuth tér és Hal köz és a Ködszínház esetében kell majd számítani.

Adventi időszak és karácsonyi vásár idén is lesz, de csak a belvárosban lesz díszkivilágítás, és itt is csak sötétedéstől este 10 óráig. A stadionnál idén nem lesz jégpálya, a Kossuth térit viszont még ki tudják gazdálkodni a téli szünet végéig

– tudatta a polgármester.

