A koronavírus-járvány alatt a szülészeti ellátásban is jelentős átszervezésekre volt szükség a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Az egyik legfontosabb változás az volt, hogy 2020 novemberétől csak a Nagyerdei Campuson szülhettek a kismamák, mert a Kenézy Gyula Campus fekvőbeteg részlegein elsősorban a COVID-betegeket kezelték. A szülészeti ellátás 2022 októberében indult újra. Az elmúlt egy évben szinte annyi kismama hozta világra gyermekét a Kenézy Gyula Campuson, mint a pandémiát megelőző években - írja az unideb.hu.

– A COVID előtt körülbelül 2200 szülés volt a campuson egy év alatt, az újranyitás óta eltelt 12 hónapban majdnem elértük ezt a számot. Tavaly október óta 1996 kismama szült nálunk és 1998 gyermek született. Az intézmény szülészeti ellátási területéhez - problémamentes várandósság esetén - Hajdú-Bihar megye Debrecenen kívüli lakosai tartoznak. A 36. betöltött terhességi hét felett és problémamentes várandósság esetén azonban arra is van lehetőség, hogy a területi ellátási körzeten kívüli kismamák is a Kenézy Gyula Campust válasszák – ismertette Demeter Miklós klinikai főorvos, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campus szakmai koordinátora.

Demeter Miklós klinikai főorvos, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campus szakmai koordinátora

Forrás: unideb.hu

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nagyerdei Campusán az elmúlt egy évben 3100 kismama szült.

Támogatják a természetes szülést

A két telephelyen, de egységes vezetés, szakmai irányelvek és protokollok szerint működő intézményben nagyon fontosnak tartják a természetes szülés támogatását. Ennek köszönhető, hogy a magyarországi vármegyék közül Hajdú-Biharban a legalacsonyabb a császármetszések aránya (31,6 százalék), ami az országos átlaghoz (40,74 százalék) képest is kiemelkedőnek számít. Emellett kiemelt figyelmet fordít az intézmény a családbarát ellátásra. Ezt szolgálja a dolgozók folyamatos képzése és az infrastrukturális fejlesztések is.

Központban a család

– A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1992-ben kapta meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Bababarát Kórház címét. A családbarát ellátás pedig a baba mellett az anyára, a családra is fókuszál. Ebben a szellemiségben dolgozunk évtizedek óta, és mindent megteszünk azért, hogy folyamatosan fejlesszük a szolgáltatásunkat. A munkatársaink – az országos program keretében elsőként – nemrégiben részt vettek egy családbarát szülészeti továbbképzésen, mely munkaanyagának kidolgozásában a klinika is tevékenyen részt vett. Itt a természetes szülést segítő technikák begyakorlása mellett a kommunikáció fejlesztése is fontos cél volt – emelte ki Krasznai Zoárd, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.

Krasznai Zoárd, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Forrás: unideb.hu

Krasznai Zoárd hozzátette: a családbarát ellátás kiemelt eleme, hogy a kismama szülési tervet készíthet, melyet figyelembe vesznek a baba világra segítésénél. A vajúdás és szülés közben egy, a kismama által választott hozzátartozó jelenléte igény esetén természetesen biztosított, ő leggyakrabban a férj, de akár barátnő vagy nagymama is jelen lehet. Új eszközöket is beszereztek, melyek komfortosabbá teszik a vajúdás időszakát. Mindkét campuson rendelkezésre áll például vezeték nélküli CTG készülék, amellyel az anya és a magzat értékeit figyelik, de szabad mozgást tesz lehetővé a teljes vajúdás ideje alatt.