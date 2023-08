A szoptatás és az anyatejes táplálás fontosságát, pozitív hatásait hangsúlyozták a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának szakemberei a szoptatás világnapjához kapcsolódó keddi rendezvényen, számolt be az egyetem hírportálja. A szervezők és a kismamák figyelemfelhívó közös sétát is tettek a Nagyerdőn.

Az először 1992-ben, a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) kezdeményezésére megrendezett szoptatás világhetét minden évben augusztus 1-je és 7-e között tartják több mint 120 országban. A szoptatás világnapja pedig mindig augusztus 1-jére esik, emlékezve az 1990-ben ezen a napon megjelent Innocenti Kiáltványra, amelyben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szakemberei globális kezdeményezést hirdettek a szoptatás támogatására, védelmére.

Szemléletváltást sürgettek, hogy a cumisüveges kultúra helyett a szoptatási kultúra legyen a norma világszerte. Fontos, hogy a társadalom, az otthoni környezet és az egészségügyi ellátórendszer segítse az anyákat, hogy hat hónapig kizárólag szoptassanak, majd folytathassák azt a gyermek 2 éves koráig vagy azon túl is, a megfelelő kiegészítő táplálás mellett. Hangsúlyozták azt is, hogy a szülészeti intézmények a bababarát kórház kezdeményezés kritériumának megfelelően tevékenykedjenek, ami biztosíthatja a megfelelő életkezdést.

1992 óta ünnepeljük a szoptatás világnapját, és ez volt az az év, amikor a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Európában elsőként megkapta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Bababarát Kórház címét, melyet a neonatológusokkal és gyermekgyógyászokkal közösen végzett, szoptatást segítő tevékenységünkkel érdemeltünk ki. 2009-ben és 2013-ban ismét elnyertük ezt a címet

– ismertette Deli Tamás adjunktus, a DE Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülészeti részlegének vezetője a hirek.unideb.hu cikke szerint.

Hozzátette: a klinika részt vesz a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság programjaiban és folyamatosan képzik munkatársaikat, hogy szakmai tevékenységükkel minél hatékonyabban segíthessék az intézmény család- és bababarát ellátását. A klinikán biztosítják az édesanyáknak a szülés utáni első órában, az úgynevezett aranyórában a bőrkontaktust gyermekükkel, segítik őket abban, hogy az újszülött jelzésére reagálva sikeresen megtörténjen az első mellre tapadás. A gyermekágyas osztályon támogatják a szoptatásban az édesanyákat, szakképzett csecsemős nővérek felügyelete mellett sajátítják el a különböző szoptatási testhelyzeteket vagy az emlőfejés módszerét.

A szoptatás nem mindig könnyű, de megéri.

A szoptatás és a vele járó bőrkontaktus, testi kapcsolat segíti az újszülött egészséges mikróbaflórájának kialakulását, ami a felnőttkori egészség szempontjából is nagyon fontos. Az ölelés, a bőrkontaktus segíti az anya és gyermeke közötti biztonságos kötődés kialakulását, ami az egészséges pszichés fejlődés feltétele. Az igény szerinti szoptatás véd az elhízástól, mert a cumisüveges etetéssel szemben nem gátolja az újszülött önkontrollját, amit a tej egy szoptatás során és napszakonként is változó összetétele és a benne levő hormonok is biztosítanak. Emellett a friss anyatej véd a fertőzésekkel szemben – emelte ki Kovács Judit, a DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika szakorvosa a szoptatás világnapjának debreceni rendezvényén.

Társadalmi összefogás kell

A szoptatás világhetében, a szoptatás világnapján a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika Neonatológiai osztálya az Életkezdet Szakmai Egyesülettel közösen szervezte meg programját a Nagyerdei Víztoronyban. A szoptatás világhetének évente megújuló tematikája azon túl, hogy ösztönzi és népszerűsíti a szoptatást, kiemeli a támogatás különböző aspektusait.

Az eseménnyel szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét a szoptatás fontosságára, és hangsúlyozzuk, hogy társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi szakemberek, családok és önkéntes segítők összehangoltan támogathassák az édesanyákat a szoptatásban

– mondta Mihálka Péterné Lacovics Éva szervező, a DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászai Klinika Neonatológiai osztály diplomás ápolója, laktációs szaktanácsadója.

A Víztoronyban elhangzott köszöntőket követően a szervezők és a kismamák gyermekükkel közös, figyelemfelhívó sétát tettek az Oláh Gábor utcára, Medgyessy Ferenc szoptató anyát ábrázoló szobrához.