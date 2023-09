– Manapság, ha felmerül a meddőség kérdése, nagyon szokszor a nőt tartják a probléma elsődleges okának, holott a kivizsgálások már egyértelműen bizonyítják, hogy a meddő házaspár mindkét tagjánál lehet gond – ismertette Flaskó Tibor, az Urológiai Klinika igazgatója. Kitért arra is, hogy a WHO felmérése szerint az elmúlt ötven évben globálisan a férfiak spermaállománya több mint ötven százalékkal csökkent. A mennyiség mellett a minőség is romlott, ezért az urológus nélkülözhetetlen láncszemmé vált a meddőség okának feltárásában.