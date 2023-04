Nyolcadik alkalommal szervezte meg az állásbörzét a Hajdú-bihari Napló március 29-én a Lovardában. A régió egyik legnagyobb állásbörzéjén harminc munkaadó kínált több száz álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül. A börze kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az álláskeresők interaktív módon vegyenek részt a munkakeresés folyamatában, a standoknál feltehették a kérdéseiket, és akár közelebbről is megismerhették a jelenlévő cégeket, de a vállalkozások képviselői is személyes kapcsolatot alakíthattak ki a potenciális munkavállalóikkal.

A rendezvény ugyanakkor nemcsak az állást keresőknek vagy a munkaadóknak kedvezett. Az állásbörzére látogatók részt vehettek a Napló nyereményjátékán is egy regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével. A játékban részt vevők között a Borostyán Med Hotelben eltölthető 2 főre szóló 2 éjszakás utalványt sorsoltak ki.

Izgatottan várják a kikapcsolódást

A sors végül egy fiatal párnak kedvezett: Dobi Gergő és barátnője, Balogh Dominika nyerte el a nyíradonyi kiruccanás lehetőségét. Az utalványt április 12-én, szerdán vették át a Napló-székházban Vass Kata főszerkesztőtől.

A fiatalok nagyon örültek a nyereménynek, mint mondták, szeretnek és nagy kedvvel vesznek részt efféle játékokon, de nyereménynek nem sok alkalommal örülhettek eddig. A Napló-állásbörzén nem először fordultak meg, viszont ez alkalommal miután végig járták a standokat, beneveztek a nyereményjátékra. Már most mindketten várják a Borostyán Med Hotelbe való látogatást: Gergő azért, mert korábban már megfordult ott és most szeretné a hotelt megújult pompájában látni; barátnője pedig azért, mert korábban sosem volt még ott, mindig csak kívülről gyönyörködhetett az impozáns épületben. A kikapcsolódás, a wellness is közel áll is hozzájuk, így végképp örömmel vették át a nyereményt. – Másoknak is szeretettel ajánljuk, hogy ha tehetik, vegyenek részt a játékban – mondták.

Arról is megkérdeztük őket, hogy az állásbörze tartogatott-e számukra más örömforrást vagy szerencsés találkozást. Megtudtuk, hogy Gergő, bár a Debreceni Egyetem hallgatója, már rendelkezik állással, viszont barátnője aktív álláskereső. Dominika szerint nagyszerű lehetőség a Napló-állásbörze, mert az érintettek olyan lehetőségekkel is megismerkedhetnek, amit lehet, hogy egyébként sosem fedeznének fel.

BBI