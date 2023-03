A régió egyik legnagyobb állásbörzéje várja a munkakeresőket március 29-én, szerdán a Lovardában, a helyszínen délután négy óráig harminc munkaadó kínál több száz álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül. A börze kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az álláskeresők interaktív módon vegyenek részt a munkakeresés folyamatában, a standoknál feltehetik a kérdéseiket, és akár közelebbről is megismerhetik a jelenlévő cégeket.

A vállalkozások képviselői szintén személyes kapcsolatot alakíthatnak ki a potenciális munkavállalóikkal, valódi párbeszéd alakulhat ki a felek között.

Az állásbörze hivatalos megnyitóján Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főispánja köszöntőjében azt hangsúlyozta: kiemelt feladatuk, hogy a munkaadókat és a munkavállalókat közelebb hozzák egymáshoz.

A lehetséges munkavállalói szándék, illetve az álláskeresők sokasága gyakran nem talál álláshelyre, mert a munkaadók igényei nem találkoznak a valós regisztrált álláskeresők elképzelésivel. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya szakadatlanul azon dolgozik különböző államilag finanszírozott programok, mint a GINOP vagy a TOP Plusz segítségével, hogy a munkaadói világot közelebb hozza a munkavállalókhoz. Segítjük a közel 20 ezer regisztrált álláskeresőt abban, hogy megtalálhassa a számítását

– mondta a főispán.

Emelkedett az átlagbér

A jelenlevőket Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke is köszöntötte. Emlékeztetett, hogy a vármegyénkben az elmúlt évben 480 milliárd forint értékű beruházás, többek között munkahelyteremtő beruházás történt. – Újabb készségekre és képességekre lesz szükség a jövőben ahhoz, hogy a munkaerőpiacot ellássuk – emelte ki.

Beszélt a vármegyében jellemző átlagbér-növekedésről is, mely szerint Hajdú-Biharban átlag bruttó 480 ezer forintot keresnek a munkavállalók. Mint mondta, ez az elmúlt évekhez képest 19 százalékos növekedést jelent.

A Hajdú-bihari Napló állásbörzéje nem valósulhatott volna meg Debrecen önkormányzatának támogatása nélkül. A helyszínen Barcsa Lajos alpolgármester arra hívta fel a figyelmet: a Debrecen 2030 stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az új munkahelyek létrehozása.

A munkáltatókkal nap mint nap azon dolgozunk, hogy minél több tehetséget megszólítsunk, és minél több munkakeresőnek adhassunk állást a városban. 2014-ben 67 ezer foglakoztatott volt Debrecenben, idén egy friss adat szerint ez a szám már 81 ezer. Kijelenthetjük, hogy jelentős mértékben emelkedett a foglalkoztatotti létszám. Emellett arról is beszámolhatunk, hogy 17 ezer 500 új munkahelyet hoztunk létre Debrecenben, és ebből még mindösszesen csak 3 ezer 500 munkahelyet sikerült betölteni, így 14 ezer üres álláshely jelenik meg újonnan a piacon az elkövetkezendő években

– részletezte. Rámutatott: ennek eredményeként egyre magasabbra szökhetnek az átlagbérek. Az alpolgármester egyúttal emlékeztetett arra is, hogy az önkormányzat most és a jövőben is partnerként áll a vállalkozók, valamint a munkáltatók mellett. Elmondta, hogy Debrecen történetének egyik legnagyobb oktatás-fejlesztési programja zajlik jelenleg, mellyel középtávon minden egyes munkáltatónak folyamatos utánpótlást biztosíthatnak.

Kiemelt a foglalkoztatás terén

Vass Kata, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztője bár egyéb elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott részt venni az állásbörzén, üzenetét meghagyta a látogatóknak. Emlékeztetett arra, hogy a Debrecenben és Hajdú-Biharban állást keresők szerencsés helyzetben vannak, hiszen a térség rendkívüli módon fejlődik, ennek köszönhetően pedig számos munkalehetőséget találhatnak az álláskeresők. E sokszínű lehetőségnek szemtanúja lehet mindenki, aki megfordul a Napló állásbörzéjén, ahol oktatási intézmények és vállalkozások egyaránt bemutatkoznak.

Sok más mellett kígyózó sorok várakoznak folyamatosan a BMW standjánál, ahol több mint 90 nyitott pozícióval ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a vállalat az irodai lehetőségeken túl már a fizikai munkát vállalók jelentkezését is várja.

Filipinyi Nóra ügyfélszolgálati koordinátor a Debreceni Szakképzési Centrum standjánál látja el jó tanácsokkal az érdeklődőket. Az állásbörzén olyan jelentkezőknek nyújtanak segítséget, akik a jelenlegi végzettségükkel nem találták még meg a helyüket a munkaerőpiacon.

– Hosszabb és rövidebb idejű szakképzéseink vannak, melyekkel rövid időn belül el lehet helyezkedni – mondta, hozzátéve, hogy egyre több egyetemi képzésben résztvevő hallgató voksol a szakképzés mellett esti tanulást vállalva, emellett jellemzően a 40-50 éves korosztály keresi fel a DSZC standját.

Bővítenek a cégek

A Sensirion Hungary Kft. svájci központú cég jelenleg bővítést tervez, az állásbörzén így nem konkrét álláslehetőséggel, helyette bemutatkozással várták az érdeklődőket. Varga-Oláh Tímea HR biznisz partner elmondta: a vállalat a jövőben mérnököket, operátorokat, karbantartókat vár. Kiemelte, hogy a cégük három fő értéket tart szem előtt, így az őszinte kommunikáció, a csapatmunka és a csúcsteljesítmény élvez előnyt a vállalatnál.

Szakács Istvánt nehéz volt elcsípni egy szóra, az Inter Traction Electrics Kft. oktatási igazgatója ugyanis sorra fogadta az érdeklődőket és vette át tőlük az önéletrajzokat. Kérdésünkre elmondta, hogy autóipari szakmákat kínálnak a munkakeresőknek, így autószerelőt, autóvillamossági szerelőt és karosszéria lakatost keresnek, a gyártási részlegükre pedig hegesztőket, lakatosokat. Ezen szakmunkás végzettséggel rendelkezők bizonyosan jól járnak, ha megállnak néhány szót váltani az oktatási igazgatóval a nap folyamán, hiszen a vállalat több tíz munkavállalót is fogadna a jövőben.

BBI