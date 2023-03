A hazai autóbuszgyártás élvonalbeli szereplőjeként a cég kiemelt feladatának tekinti a munkahelyteremtést, ezáltal pedig a magyar gazdaság erősítését. Az Inter Traction Electrics Kft. gyakorlati tevékenységén kívül ösztöndíjprogramokkal, valamint a duális képzésben való részvétellel kiemelt hangsúlyt fektet a jövő szakembereinek képzésére, gyakorlati és elméleti oktatást is biztosítva.

Forrás: Inter Traction Electrics Kft.

Nemes Zsolt minőségirányítási mérnök 2020. januárja óta dolgozik az Inter Traction Electrics Kft.-nél. Ő mesélt nekünk mindennapjairól a debreceni járműgyártó vállalatnál.

– 2019-ben a Debreceni Egyetem Műszaki Karán rendeztek egy kisebb állásbörzét, amelyen az ITK Holding Zrt. is részt vett kiállítóként. Én akkoriban már majdnem végzős gépészmérnök hallgatóként olyan céget kerestem, ahol meg tudom írni a szakdolgozatomat. Szimpatikusnak tűnt a vállalat, ezért a rendezvényen beszélgetni kezdtem a cég képviselőivel, akik mostanra már a kollégáim lettek. Lehetőséget kaptam, hogy a vállalatnál készítsem el a szakdolgozatomat, amelynek megírása után állást is ajánlottak – idézte fel a kezdeteket Nemes Zsolt, aki minőségirányítási mérnökként változatos tevékenységeket végez. –. Napi feladataink közé tartozik a vállalat által gyártott kishaszon, és nagyméretű autóbuszok gyártásközi ellenőrzése, továbbá a beérkező termékek minőségellenőrzése. Amennyiben nem megfelelő terméket találunk, annak reklamációját is mi intézzük. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a társszervezetekkel: a beszerzéssel, a termeléssel, és a tervezéssel is. Szükség esetén javító szándékú javaslatokat teszünk a beszállítók vagy a tervezés felé. Nem csak a gyártás során ellenőrizzük az autóbuszokat, hanem a folyamat végén is, amikor már elkészült a jármű. Vállalatunk rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítással, melynek működtetése és fejlesztése szintén a területünk feladata. Az imént felsoroltak nagyjából állandó jellegű feladatoknak tekinthetők, de vannak időszakosan előforduló munkák is. A buszaink a Mercedes-Benz által gyártott OC 500 LE vagy RF 500-as alvázra épülnek, míg kishaszon kategóriában Mercedes-Benz Vito, vagy Sprinter bázisjárműre épülnek, amelyeket a beérkezésük után átvizsgálunk és ellenőrzünk. Munkámban leginkább a változatosságot szeretem, egyszerűen nem tud monotonná válni. Ez lehetőséget ad számomra a folyamatos fejlődésre is, hiszen több terület működésére van rálátásom, ezt a tudást pedig később tudom majd kamatoztatni – emelte ki.

A vállalatnál többféle képzési lehetőség közül lehet választani mind a szellemi, mind a fizikai munkát végzőknek. Nemes Zsolt kifejtette, hogy van lehetőség szakirányú továbbképzésre, például anyagvizsgálati képzésre jelentkezni. Mindezeken felül a vállalat a duális képzés keretében is támogatja az egyetemi tanulmányokat, illetve amennyiben a munkavállaló olyan munkakört lát el, akkor jogosítványszerzésre is van lehetőség tanulmányi szerződés keretein belül. 2018-ban indult el a gyakorlati képzés a vállalat Oktatási, Fejlesztési Központjában, miután együttműködési megállapodást írtak alá a Debreceni és Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal. – A tanulók a szervezetnél eltöltött idő alatt beleláthatnak a vállalat működésébe, tanulhatnak tőlünk, és remélhetőleg a jövőben nálunk fognak majd elhelyezkedni – tette hozzá a minőségirányítási mérnök, aki szerencsésnek érzi magát, mert kiváló kollégákkal van körülvéve nemcsak a minőségirányításon belül, hanem az egész vállalatot tekintve. – Remekül együtt tudunk működni, a problémákat közösen oldjuk meg – fogalmazott.

A pandémia és az utána következő szabályok miatt nem igazán volt alkalmuk az elmúlt években közös rendezvényeket szervezni, de azóta ez változott, a munkatársak gyakran összejönnek munkaidőn kívül is. – Nagyon remélem, hogy ezt a tendenciát a jövőben is tudjuk folytatni, és már nem várható olyan esemény, ami az ilyen jellegű programokat meggátolná – mondta bizakodóan Zsolt.

Az Inter Traction Electrics Kft. idén is képviselteti magát a március 29-30. között megrendezésre kerülő Állásbörzén Debrecenben. Az érdeklődők személyesen találkozhatnak a cég képviselőivel és tájékozódhatnak a járműtervező és -gyártó vállalat által kínált lehetőségekről.

Stabil munkahely, támogató légkör és családcentrikus szemlélet várja a Inter Traction Electrics Kft.-hez jelentkezőket. A vállalatnál a csapatban dolgozás és a csapatszellem eszménye elengedhetetlen a közös fejlődés érdekében. A zöld jövő szellemében működnek, emellett komoly hangsúlyt fektetnek a náluk dolgozók szakmai előmenetelére és továbbképzésére is. Ösztöndíjprogramokkal motiválják a fiatal tehetségeket egyéni fejlődésük és céljaik elérésében. Versenyképes fizetést és fiatalos, támogató környezetet kínálnak.

Panyiczki-Berényi Viktória