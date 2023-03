A BMW kapcsán is sokáig azt hallgattam, hogy ukrán meg román munkaerő lesz. Látható a BMW toborzási kampánya, egyértelműen helyi, magyar munkavállalókra épít. Zajlik a Semcorp és az EcoPro hasonló programja, ott is első lépésben a debreceni szakképzési intézményekkel vették fel a kapcsolatot. Mára kialalkult az itt működő cégek kapcsán a duális képzés. Alapvetően magyar munkaerőre épít mindenki, a Debreceni Szakképzési Centrum pedig majd biztosítani tudja a szükségletet. A BMW évente száz diák számára nyújt karrierprogramot, és hasonló törekvést tapasztalunk az ide települő távol-keleti cégek esetében is. Ezzel együtt bizonyára lesz külföldi munkaerő is, de azt kategorikusan cáfolom, hogy abban a nagyságrendben, mint ami a szóbeszédben van