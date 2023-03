Puskás István alpolgármester (Fidesz-KDNP) a kérdésre válaszolva elmondta, a törvényi előírások szerint egy jelöltet kell megnevezni.

A meghallgatás során minden pályázót alaposan kikérdeztek, mindenki egy-egy óra terjedelemben kifejezhette elképzeléseit. Érdemben bemutatták pályázatukat, mindegyik értékes volt – szögezte le.

Arra kerestünk jelöltet, hogy a Csokonai Nemzeti Színház vezetésére alkalmas személyt megtaláljuk, akinek szakmai programja a jelen és jövő elképzeléseire, a múlt hagyományainak továbbépítésére is alkalmas, és a nemzeti színházi státusznak is megfelelő. Írásbeli és szóbeli meghallgatás alapján alakult ki az egyöntetű vélemény – tudatta.

Dr. Mátyássy Szabolcs Zoltán lett az új igazgató

Gondola Zsolt megjegyezte, úgy hallotta ő is, hogy nagyon értékes pályaművek érkeztek, nem kellene elengedni a másik két jelöltet sem.

Papp László úgy fogalmazott, azért is nagy horderejű ez a döntés, mert nehéz időszak után van a színházi szakma. –Debrecen pedig speciális helyzetben volt az elmúlt években, részben a pandémia miatt. Meg kell jegyzeni, a színház művészei megtalálták annak a lehetőségét, hogy tartsák a kapcsolatot a színházszerető közönséggel – emelte ki a polgármester. Hozzátette, ezért nagy elismerés jár a színészeknek és Gemza Péter igazgatónak is. Kitért arra is, még zajlik a történelmi épület felújítása. – Egészen más lépték lesz a debreceni színházi élet a következő években, sokkal nagyobb befogadóképességű lesz – tette hozzá. A polgármester köszönetét fejezte ki Gemza Péter igazgatónak, hogy ebben a nehéz időszakban összefogta a társulatot, vitte a színházi életet, és jó teljesítményt tudtak nyújtani.

