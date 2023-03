Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) arról érdeklődött, ilyen típusú jogi helyzet volt-e már az elmúlt 30 évben, Szabó Bence (Momentum) pedig arról, felmérte-e a város azokat az ingatlanokat, amik hasonló kérések nyomán kikerülhetnek a tulajdonából. Szekeres Antal főjegyző elmondta, éppen ilyen helyzet nem volt még, de más jogi konstrukcióban van példa, hogy az állam vagy az önkormányzat ingyenesen tulajdont ad át. Papp László rámutatott: lejárt a határidő, amíg az egyházak jelezhetik a tulajdonba vételi igényeiket, eddig ennyi érkezett.

– Talán most nem fontos a tulajdon kérdése, azonban minden polgári demokráciában, így Magyarországon is a tulajdonhoz való jog a legfontosabb védett jog. Egy ilyen törvény, hogy egy tulajdonos, jelen esetben Debrecen önkormányzata adjon át a tulajdonából valamit, meg sem születhetett volna, meggyőződésem szerint Alaptörvény ellenes. Habár gyakorlati jelentősége nincs, Debrecen városa mégiscsak egy önálló, szuverén, tulajdonával rendelkező hatalom. Ha nem fogadnánk el az előterjesztést, valószínűleg lenne belőle egy per, én felajánlom, hogy ingyen képviselem a várost. Az elvileg lehetséges visszavétel is nagyon bizonytalan, nincs rá jogszabály – mondta Gondola Zsolt Zoárd.

Mándi László (Momentum) szerint rossz precedenst teremthet a lépés, ezután többször is meg kell gondolni, hogy mit adunk át használatba.

A polgármester emlékeztett rá, hogy az óvoda épülete használaton kívül volt, amikor a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház átvette, azóta felújította és működteti. A másik két intézménynél is jelentős fejlesztéseket végeztek és magas színvonalú munkát folytatnak. Szerinte tisztázatlan, hogyan rendezhetőek az említett, egyházi forrásokból megvalósult értéknövelő beruházások tulajdoni szempontból, és úgy vélte, valószínűleg a jövőben is hasonló, a gyerekek számára jobb körülményeket biztosító fejlesztéseket hajt majd végre az egyház.

A javaslatot végül 24 igen és nyolc nem szavazattal fogadták el.

Egy másik előterjesztés alapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes használatába került a Pósa utca 1. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan két helyisége, melyet a görögkatolikusok gyermekjóléti és szociális szolgáltatások ellátásának biztosítására használnak majd határozatlan ideig.

SzT