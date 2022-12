Felmerülhet a kérdés, hogy miért egy kaszinóban szerveznek támogatói estet egy beteg kislány számára. Jeney Domokos, a Grand Casino marketing igazgatója portálunknak elmondta, a Casino 8 éves fennállása óta minden évben rendez jótékonysági esteket, leginkább az év végi időszakban.

– Idén megismertük Bíborka történetét, minket is szíven ütött az ő sorsa. Felvettük a szülőkkel a kapcsolatot, és egy olyan estet szerveztünk, amelyen egyfelől megköszönjük a korábbi támogatóknak, hogy segítették Bíborka gyógyulását. Más részről pedig szeretnénk a mai este folyamán is pénzt gyűjteni neki. Emellett talán újra figyelmet kap Bíborka esete, és aki megteheti, támogatni tudja a számára létrehozott egyesületet – mondta Jeney Domokos.

Az igazgató hozzátette, a támogató est minden költségét a Casino állta, biztosították a helyszínt, az étel- és italfogyasztást, valamint a műsorokat. A rendezvényen befolyó teljes összeg így a Bíborkáért alapítványt fogja gyarapítani. Emellett egy adománnyal is hozzájárultak a kislány gyógyulásához.

A támogatói estet Szendrei Bence köszönőbeszéde nyitotta meg: – Ahol most tartunk Bíborka ügyével kapcsolatban, nélkületek nem ment volna. Hihetetlenül megható, hogy ennyien támogattok minket. Egyszerűen nem tudunk eléggé hálásak lenni – fogalmazott. Az édesapa tolmácsolta felesége, Szendrei Eszter köszönetét is. Bíborka édesanyja nem volt jelen az eseményen, otthon maradt kislányával, aki egészségügyi állapota miatt értelemszerűen folyamatos felügyeletet igényel. A köszöntő után egy rövid videót mutattak be Bíborka történetéről, majd Charlette Ohonin, a Bíborka génterápiáját előkészítő osztrák Norganoid vezérigazgatója egy videóüzenetben foglalta össze, mit takar a kislány személyre szabott orvosi terápiája. Az est folyamán a zenei aláfestést az Akusztéria zenekar biztosította, valamint Újhelyi Kinga vezetésével Verőci Zsuzsa és Takács Dániel a Csokonai Színház adventi műsorával lepte meg a résztvevőket.

Hajnal László