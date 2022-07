Jó hír a kerékpárral közlekedőknek, hogy biztonsági megoldásokkal bővült a cívisváros határában a 48-as főút és a Panoráma út kereszteződésében kialakított körforgalmi csomópont. A Debrecenből Fancsika felé a Külső Vámospércsi út bicikliútján tekerők egy ideje arra lehetnek figyelmesek, hogy az említett csomópontban nemcsak kerékpárút-átvezetéseket létesítettek a körforgalom csatlakozó ágait keresztezve, hanem egyirányú bekötések is húzódnak immár a körforgalom ágai mellett, hogy megkönnyítsék és biztonságosabbá tegyék a kerékpárútról az úttestre, illetve az úttestről a kerékpárútra való áttérést. Így a biciklistáknak nem kell behajtaniuk a körforgalomba, ha a kerékpárútról érkezvén valamelyik csatlakozó útszakaszon folytatnák a haladást, vagy épp az úttesten érkezve kerékpárúton mennének tovább.

Érdemes figyelni arra, hogy a szóban forgó kerékpárút-bekötések mindig egyirányúak

Forrás: Molnár Péter

A megyénkben bringázók a körforgalmú csomópontokban eddig talán ritkábban találkoztak efféle megoldással, úgyhogy érdemes lesz figyelniük arra, hogy az említett bekötések mindig egyirányúak, erre a helyszínen a megfelelő jelzőtáblák is figyelmeztetnek (Egyirányú forgalmi út, Behajtani tilos), és persze az elsőbbségadási kötelezettséget előíró táblák rendelkezéseit sem szabad figyelmen kívül hagyniuk – márpedig van azokból bőven. Azt is érdemes tudatosítaniuk magukban, hogy a 48-ason az említett körforgalomtól Debrecen felé egy Kerékpárral behajtani tilos! tábla is kerekedik, miközben a párhuzamos kerékpárutat arrafelé még nem állították helyre teljesen, így a Panoráma étteremtől nyugatra egyelőre be kell iktatniuk egy kis krosszozást az útitervbe.

A baleset-megelőzést szolgálja

Mint arról korábban beszámoltunk, március végén zárult az a beruházás, melyben Debrecen és Nyírábrány között 11,5 tonnás burkolatmegerősítést és -szélesítést végeztek a 48. számú főúton, s az átadáskor jelezték azt is, hogy a kivitelező a projekt tényleges zárásáig még kisebb részfeladatokon dolgozik.

Az útfelújítás eredeti terveitől eltérően az említett kereszteződésben a kerékpárosok biztonságát szem előtt tartva alakítottak ki körforgalmat. „Debrecen önkormányzata a közútkezelői hozzájárulásában feltételként írta elő, hogy a kerékpárosok balesetmentes közlekedésének, a csomóponton történő átvezetésének biztosítása érdekében, a 48. számú főút Panoráma úti csomópontja esetében az építési engedélyben szereplő osztályozós csomópont helyett kizárólag a körforgalommal történő kialakítást tartja megfelelőnek” – írtuk.

FGY