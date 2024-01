A Debreceni Törvényszék január 9-én tartott nyilvános ülésen hirdetett ügydöntő határozatot abban a büntetőügyben, amelynek vádlottja 2021. szeptember 6-án elgázolta a sértettet Debrecenben, az egyik Böszörményi úti gyalogátkelőhelyen. A baleset következtében a gyalogos meghalt – olvasható a törvényszék közlésében.

A másodfokú bíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége ügyében a Debreceni Járásbíróság 2023. február 8-ai ítéletét egy lefoglalt bűnjel vonatkozásában megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A törvényszék a férfit jogerősen 2 év fogházbüntetésre ítélte, valamint 2 év 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől, amelynek tartamába beszámította az elkövetéstől a jogerős ítélet kihirdetéséig terjedő időt.

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2021. szeptember 6-án, kora reggel a vádlott autóval közlekedett Debrecenben, a Böszörményi úton, amely egy forgalmas, kétszer két sávos út. A baleset időpontjában gyér volt a forgalom, az útszakasz forgalmát szabályozó közlekedési jelzőlámpa villogó sárga jelzést adott. A gépjárműben négyen utaztak, a biztonsági övet mindenki használta.

Későn vette észre

A sofőr rendkívüli figyelmetlensége folytán nagyon későn vette észre azt, hogy vele szemben mindkét forgalmi sávban, illetve mellette is megállt egy-egy gépjármű a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt, ahol a 63 éves asszony folyamatosan, normál tempóban haladt át. Az úttestre lépésének pillanatában a vádlott által vezetett személygépkocsi még 197 méterre közlekedett az elkövetés helyszínére számítottan, majd 10,6 másodperc múlva jelentős észlelési késedelem mellett, az ütközés előtt 1,3 másodperccel alkalmazott vészfékezéssel, 62 km/h sebességgel ütötte el a gyalogost. A baleset következtében a sértett olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A vádlott súlyosan gondatlan KRESZ szabályszegése miatt következett be a halálos baleset.

A baleset helyszínelése 2021. szeptember 6-án

Súlyosító körülmény is volt

Szóbeli indokolásában dr. Nagy Antal, a tanács elnöke elmondta, hogy az ügyben korlátozott felülvizsgálatra került sor, a törvényszék az elsőfokú ítéletben megállapított tényállást, illetőleg a minősítés törvényességét nem vizsgálhatta. A törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság tettarányos, a vádlott személyiségében rejlő, a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő valamennyi körülményt feltárta, akárcsak a javára írható enyhítő körülményeket is. A törvényszék reflektált arra a védői felvetésre, hogy a gyalogátkelőhely felfestése nem volt megfelelő, illetve növényzet takarta a beláthatóságát. E körben a bíróság hangsúlyozta, hogy a vádlott az általa ismert útszakaszon közlekedve, az 50 km/h-ás sebességkorlátozást túllépve haladt a gyalogátkelőhely felé, melyet az ott elhelyezett jelzőlámpa sárga villogó fénye is mutatott. Ez önmagában is azt mutatta, hogy a baleset helyszínét fokozott óvatosággal kell megközelíteni. Tényszerű az is, hogy a balesetben elhunyt sértettnek az áthaladási elsőbbségét három közlekedő jármű is biztosította megállással. Ebből a szempontból is rögzíthető, hogy a vádlott igen nagyfokú gondatlansága vezetett a baleset bekövetkezéséhez, a rá irányadó közlekedési szabályok kirívó megszegésével, amelyet a büntetés kiszabása során a bíróság értékelt.