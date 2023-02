Bűnösnek mondta ki halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt és ezért két év letöltendő fogházbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság szerdán azt a férfit, aki 2021. szeptemberében a Böszörményi úton a zebrán gázolt halálra egy 63 éves nőt. A bíróság a vádlottat két és fél évre eltiltotta a járművezetéstől és kötelezte 430 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére. A vádlott legkorábban a büntetés kitöltésének 2/3-a után kerülhet szabadlábra. Az ítélet nem jogerős, mert bár az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért.

A tárgyalás kezdetén a vádlott vallomásként elmondta, megbánta, nagyon sajnálja a történteket.

Ezután – a védelem indítványára – élettársát szólította tanúként a bíróság, aki nyugodt, jó természetűként jellemezte a férfit, aki egy „macskának sem ártana”. Mint mondta, párját nagyon megviselte a baleset, csak nyugtatóval tud azóta aludni, a gyerekeivel is megváltozott a kapcsolata, „semmi nem olyan, mint volt”. Ő maga többféle, krónikus betegséggel küzd, ezért nem tud dolgozni; a férfi biztosítja a megélhetésüket, segítségük nincs, nem tudja, miből tartaná el a gyerekeket, ha párjára szabadságvesztés büntetést szabnának ki.

Egy pszichiáter szakorvost is meghallgatott a bíróság, aki (a vádlott engedélyével) elmondta, melyen gyógyszereket szed a férfi, és hogy ezeket egy „helyzetre adott reakció miatt kialakult állapot” okán írtak fel. A védő kérdéseire válaszolva a vádlott arról számolt be, hogy a baleset „mindig az eszében van”, napközben a munkára figyel, de este sokkal rosszabb lesz. Elhangzott, szakképzetlen, erdészetben dolgozik, és két kiskorú gyerekről gondoskodik. 2005-ben szerzett B kategóriás jogosítványt, azóta mintegy 200 ezer kilométert vezetett balesetmentesen.

Elítélték ittas vezetésért

Dr. Vágó Zsolt bíró ismertette: a vádlott büntetve volt, felfegyverkezve elkövetett garázdaságért 2013-ban 8 hónap szabadságvesztést róttak ki rá végrehajtásában 1 évre felfüggesztve.

A Tapolcai Járásbíróság ittas vezetésért 200 ezer forint pénzbírsággal sújtotta és 1,5 évre eltiltotta a járművezetéstől. Hajdú-Biharban 2021. májusában közlekedési szabálysértés miatt 15 ezer forintra büntették.

Dr. Telek Zsolt ügyész perbeszédében kiemelte: a vádlott elkövetési magatartása tudatos, gondatlan; nem egy pillanatnyi figyelmetlenség vezetett a baleset bekövetkezéséhez. Emlékeztetett rá: a sárgán villogó lámpa jelezte a veszélyes helyszínt, valamint a vádlott a megengedett 50 km/órás sebesség helyett 67-tel ment. Szerinte a vádlottnak is lelki megnyugvást jelentene, ha büntetés letöltése után tiszta lelkiismerettel élhetne tovább. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott több közlekedési szabályt is megszegett, korábban volt büntetése közlekedés során elkövetett szabálysértésekért, továbbá a zebrán történő gyalogosgázolások elszaprodottságát is említette. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, az eddig balesetmentes vezetői múltját, hogy két gyerek eltartásáról gondoskodik, továbbá hogy megbánását, részvétét fejezte ki.

Utóbbi kapcsán a sértettek jogi képviselője azt kérte, a bíróság azt ne vegye figyelembe; szerinte aki kirívó KRESZ-szabálysértéssel követ el halálos közlekedési balesetet, attól a megbánás elvárható. Úgy vélte, nem lehet enyhítő körülmény az sem, hogy a vádlottat megviselték a történtek, hiszen a sértett hozzátartozói is nehéz helyzetbe kerültek, négy felnőtt gyermek és 9 unoka veszítette el családtagját.

Védőbeszédében a vádlott képviselője emlékeztetett rá: a férfi kezdettől elismerte a felelősségét, rendezett körülmények közt él, dolgozik, eltartja a családját.

A baleset egy „szörnyű figyelmetlenség” volt a részéről, melyet az igazságügyi szakértői vélemény is alátámaszt: 2,7 másodpercnyi észlelési és cselekvési késedelem állapítható meg a vádlott terhére.

Megjegyezte, a fotókon is jól látszik, hogy a baleset helyszínén a zebra alig látható, fa és villanyoszlop is takarja, rendkívül veszélyes, továbbá a baleset során a sértett sötét ruházatot viselt. A védő szerint azzal, hogy a vádlott életét a baleset rossz irányba megváltoztatta, a férfi már „megkapta a büntetését”. – Míg él, nem tudja feldolgozni, együtt kell élnie a bűntudattal, hogy halálos balestetet okozott – mondta. Hozzátette, a férfi sérelemdíjat kívánt fizetni az áldozat családjának, de ők elzárkóztak. Szerinte a vádlott személye nem veszélyes a társadalomra, kizárólag a közúti közlekedésben jelentett veszélyt egyetlen alkalommal. Az ügyvéd nem tartotta elfogadhatónak végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, de azt igen, hogy a vádlott akár hosszú ideig ne vezethessen járművet.

A vádlott az utolsó szó jogán azt mondta:

Nagyon sajnálom a történteket, bárcsak ne történt volna meg.

Dr. Vágó Zsolt az ítélet indoklásában emlékeztetett rá: derült időben, hajnali szürkületi fényviszonyok közt, gyér forgalomban, száraz úton közlekedett a vádlott. A Böszömény út 138. szám előtti zebrához érkezve figyelmen kívül hagyta, hogy mindkét szembejövő és a vele párhuzamosan haladó jármű is megállt, hogy biztosítsa az ott átkelő gyalogos elsőbbségét. A vádlott jelentős észlelési késedelem és vészfékezés mellett, 62 km/óra sebességgel ütötte el a sértettet, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A bíró szerint a vádlott potenciális veszélyt jelent a közlekedésben résztvevőkre. Súlyosító körülményként értékelte a hasonló közlekedési szabályszegések elszaporodottságát, az alapvető közlekedési szabály durva módon történő megsértését, továbbá azt a tényt, hogy a vádlott – igaz nem közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt – de volt már büntetve. Súlyosító ok volt továbbá, hogy a szóban forgó bűncselekményt más – ittas járművezetés vétsége miatt indult – büntetőeljárás hatálya alatt követte el, valamint a vádlott többszörös közlekedési szabályszegése, köztük az, hogy túllépte az adott útszakaszra megengedett legnagyobb sebességet. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság, hogy a vádlott beismerő vallomást tett, megbánó magatartást tanúsított, továbbá az időmúlást és azt, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia.

A bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője három munkanap gondolkodási időt tartottak fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére.

