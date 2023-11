A védelem perbeszédével folytatódott a Debreceni Ítélőtáblán a másodfokú tárgyalás annak a férfinak az ügyében, akit előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt ítéltek el.

Az eset 2015 februárjában történt Konyáron. Dr. K.Gy. vádlott három éve élt együtt élettársával, azonban kapcsolatuk idővel megromlott. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint egyik nap Derecske felé tartottak autóval, melyet a nő vezetett. A férfi útközben egyszer torkon, majd fejen ütötte élettársát, aki annyira megijedt, hogy hirtelen lefékezett, melynek következtében a mögöttük haladó gépjármű éppen ki tudta őket kerülni. A végzés szerint a férfi erőszakos magatartásával a jármű vezetőjét veszélyeztette.

Másnap a férfi édesanyjához utaztak, akit a vádlott megkért, hogy menjen el bevásárolni. Miután ketten maradtak, a saját magával hozott késsel élettársára támadt, és torkon akarta szúrni. Az asszony idejében elkapta a kést, majd dulakodni kezdtek. Végül a férfi a hátulról megszúrta a nő tarkóját, aki menekülni próbált, azonban élettársa a földre kényszerítette, és kulcsra zárta a bejárati ajtót. A konyhapultról felkapott egy kést, amivel ismét megpróbálta megsebesíteni az asszonyt.

A nő a kazánházon keresztül próbált menekülni, ahol a férfi egy baltát kapott fel, melynek fokával megütötte az asszony fejét, azonban a balta lecsúszott a nyélről, így egy másik baltát kapott fel, mellyel újból lesújtott rá. Az asszony ekkor már erősen vérzett, a légcsövét ért szúrás miatt folyamatosan romlott az állapota, és kérte a férfit, hogy ne bántsa, inkább hagyja elvérezni. Az életét végül az idejében kiérkező mentők mentették meg.

A 150 napot felölelő, nagy port kavaró ügyben 2022 decemberében hoztak végzést, mely szerint a Nyíregyházi Törvényszék 18 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosítás, a védelem felmentésért, illetve enyhítésért nyújtott be fellebbezést.

A védelem álláspontja szerint a férfi csak védekezett

A csütörtöki tárgyaláson a férfi ügyvédje hosszadalmas védőbeszédében kifogásolta az elsőfokú bíróság ítéletét, véleménye szerint egyoldalúan a sértett elmondásaira hagyatkozó határozat született, melyből hiányoznak a racionális következtetések.

Elmondása szerint, míg az évek során a nő többszörös is változtatott vallomásán, addig védence az első, 2015-ös vallomásától kezdve ugyanazt mondta. Részrehajlónak nevezte a pszichológiai jellemzést is, mivel a nőt egészségesnek állították be, holott korábban már állt pszichiátriai kezelés alatt.

Nem csupán az orvosszakértői véleményt tartotta ellentmondásosnak. Szintén életszerűtlennek nevezte, hogy egy 33 kilogrammal nehezebb, felfegyverzett férfi számára nem elegendő több mint húsz perc, hogy végezzen egy nála törékenyebb, védtelen nővel.

Meglátása szerint védence végig védekező pozícióban volt, aki szeretett volna véget vetni a dulakodásnak. Megjegyezte, a nő testén található több mint 30 sérülés egy sem volt mélyebb néhány centinél.

Valószerűtlennek nevezte azt is, hogy a vádlott a balta fokával mért volna ütést élettársára, hiszen abba feltételezhetően belehalt volna. Ehelyett valószínűleg a balta nyele érhette a nő fejét. Hozzátette, miután az asszony az ütés következtében összecsuklott, a brutális interakció megszakadt, a férfi pedig önként hagyott fel a cselekménnyel.

Az ügyvéd szerint a nő provokálta ki a vitát

Beszélt arról is, hogy a mentők kiérkezésekor a szemtanúk szerint is többször elnézést kért élettársától a nő, ami szerinte önmagában utal arra, hogy ő volt az agresszor, és ezt azért tette, hogy a későbbiekben enyhébben bírálják el a magatartását.

A mentőápolók nyilatkozatára hivatkozva elmondta, az asszony viselkedése már akkor is túlzottan drámai és teátrális volt, hiszen a pulzusa nem tükrözte egy valóban halálfélelemben lévő ember funkcióit.

Kitért arra is, hogy miután az édesanya elhagyta a lakást, a pár szeretkezett, és még le is zuhanyoztak, ami álláspontja szerint irreális abban az előre kiterveltség kérdésében, hiszen – ha valóban ölési szándéka lett volna –, a rövid idő miatt azonnal hozzákezd a cselekményhez.

Az édesanya hazaérkezésének időpontját is vitatta. Ennek azért volt jelentősége, mert szerinte mire a nő megérkezett a házhoz, és a hátsó bejáraton keresztül belépve meglátta a vérfoltokat, akkor már védence értesítette a mentőket, és nem csupán az édesanyja érkezése ösztönözte arra, hogy segítséget kérjen.

Az ügyvéd szerint a Nyíregyházi Törvényszék ítélete sokkal inkább hasonlít egy rosszul megírt detektív regényre, mint egy végzési határozata.