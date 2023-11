Minden bizonyítékban találtak hibát

Védője számos bizonyíték kirekesztését indítványozta. Mint kiderült, a bizonyítási eljárás részét képezték a helyszínen vett genetikai minták, több Pósa és Kishegyesi utcai magáningatlan kamerafelvétele, a helyszíni szemle, valamint a vádlott gépjárművének szemléje is.

A védő indoklásában a bűnjelek és jegyzőkönyvek hitelességét vitatta. Olyan hiányosságokra hivatkozott, mely a bizonyítékok kezelésének, becsomagolásának, rögzítésének pontos dokumentálására vonatkoztak. Többek közt a lefoglalt járművön talált biológiai nyomok valóságosságát is kétségbe vonta, mivel – állítása szerint – az az elszállítás közben is keletkezhetett keresztfertőzés révén, valamint a felnin található sérülést okozhatták kátyúk is, hiszen a Pósa utcán több úthiba is fellelhető.

Dr. Vágó Zsolt bíró előtt van az ügy

Kitért arra, hogy a balesetet először észlelő házaspár, akik megpróbálták újraéleszteni a férfit, annak testét elmozdították, megbolygatva a helyszínt, így a sérülések a mozgatás közben is keletkezhettek.

Mint elhangzott, legalább öt kamerafelvétel rögzítette a vádlott járművét, azonban a védelem ezek mindegyikénél talált adatrögzítési hibát a jegyzőkönyvben. Úgy véli, ezek alapján kizárhatóak a bizonyítási eljárásból.

A tárgyalás 2024 februárjában folytatódik a tanúk meghallgatásával. A bíró jelzése szerint további két tárgyalás is várható március folyamán, ekkor az ügyben intézkedő rendőröket, valamint a szakértőket fogják beidézni. A vádlott ügyvédje kérvényezte, hogy a férfi élettársát és gyermekét is hallgassák meg, akik el tudnák mondani, a kérdéses időszakban hogyan viselkedett a vádlott, valamint kifogástalan életmódját is tudnák igazolni.