Napról-napra újabb és újabb kihívásokkal kell a vállalkozásoknak szembenézniük. A válságok kezelése, a gazdaság újraindítása, a vállalkozások védelme, finanszírozása és fejlesztése közös felelősségünk és érdekünk – ez a szándék hívta életre idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a KAVOSZ Zrt. közös, A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott országos gazdasági rendezvénysorozatát. A 10 állomásból álló eseménysorozat ez év tavaszán április 17. és május 29. között lesz elérhető a vidéki nagyvárosokban és Budapesten.

Debrecenben sokan gyűltek össze

Forrás: Czinege Melinda

A Velünk a vállalkozásodért – amit a jövőről tudni érdemes vállalkozásfejlesztési rendezvénysorozat első szakmai napját április 17-én, Debrecenben tartották, ahol a vármegyei iparkamara székházában előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken keresztül tájékozódhattak a vállalkozások képviselői egyebek mellett a Széchenyi Kártya Program lehetőségeiről, a mesterséges intelligencia szerepéről a hatékonyságnövelésben; a zöld hitelezésről és fenntarthatóságról, az innovációs lehetőségekről a kkv-k világában; valamint az MKIK és a VOSZ szolgáltatásairól.

Az ingyenes szakmai rendezvény célja, hogy a jelenlévők átfogó képet kapjanak a hazai gazdasági helyzetről, lássák azokat a pénzügyi és fejlesztési lehetőségeket, amelyek segíthetik a kis- és középvállalkozásokat. A szervezők közös érdeke, hogy minél több lehetőséget biztosítsanak a vállalkozások részére, hogy információt szerezzenek vállalkozásuk hatékony fejlesztése érdekében.

Debrecen élen jár a humántőke-fejlesztésben

– A jövő gazdaságának magas műszaki színvonalú, versenyképes tudáson alapuló, minél nagyobb hazai hozzáadott értékű termelésnek, szolgáltatásnak kell lenni. Ennek legfontosabb feltétele a széleskörű innovációk, a versenyképes tudású, folyamatosan tanuló, legjelentősebb nemzeti adottságunk: a magyar humán tőke – hangsúlyozta köszöntőjében Miklóssy Ferenc, a házigazda Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Kifejezte, a világ nehezebben működne, ha nem lennének a magyarok nevéhez fűződő innovációk, találmányok. Példaként Neumann Jánost hozta, aki a játékelmélet alapjainak lefektetésével örökre átírta a közgazdaságtan, a politikai tudomány, a pszichológia, az evolúcióbiológia és a hadtudomány törvényeit. Megalkotta a világ első programozható számítógépét, felfedezte az emberi agy és a számítógép működése között húzódó párhuzamokat, amellyel óriási lépést tett a mesterséges intelligencia megalkotása felé.

Miklóssy Ferenc, a házigazda Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Forrás: Czinege Melinda

– Szeretnénk a mai konferenciánk szellemiségét is áthatnák ezek a gondolatok. Olyan inspirációkkal folytatnánk jövőbeli vállalkozásunkat, vállalkozásunk tevékenységét, amely biztosítani tudja a jövő fejlődését, piaci stabilitásunkat – fogalmazott Miklóssy Ferenc.

A jövő tervezése Debrecen számára is meghatározó

– „Sose gondolok a jövőre, így is épp elég hamar eljön”. Kevés olyan kijelentése van Albert Einsteinnek, amivel ne tudnánk egyetérteni. Ezzel viszont most lehetne vitatkozni. Számunkra igenis fontos, hogy foglalkozzunk a jövővel, tervezzünk, kipuhatoljuk a fejlődési irányokat, a meghatározó lehetőségeket – hangsúlyozta köszöntőjében Papp László, Debrecen polgármestere. Elmondta, az üzleti élet és egy város élete, jövőképe sok esetben elkülönül, de vannak kapcsolódási pontok is. Egy város fejlődése, sikeressége, stabilitása szempontjából ugyanúgy elengedhetetlen a jövő tervezése.

Meggyőződésem, hogy Debrecen elmúlt tíz évének és a következő évtizedek sikerei annak köszönhető, hogy a város szolgálatába olyan szervezetek, szakemberek álltak, akik azt kutatták: mit hoz a jövő?

– mutatott rá.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

– Tíz évvel ezelőtt a városfejlesztést gazdasági alapokra helyeztük. Úgy gondoltuk, enélkül nincs sikeres jövőkép, sikeres város. A 2008-as gazdasági világválság után, 2012-13-ban azt érzékeltük, hogy reális esély van arra, hogy Magyarországon növekedésnek indul a beruházási kedv, ezért 2014-ben úgy döntöttünk, szervezeti hátteret építünk a gazdaságfejlesztési folyamatainknak – mondta Papp László.

Ennek eredményeként egy évtized alatt három és félszeresére nőtt a cívisváros iparűzési adóbevétele, amely a következő öt évben akár a duplájára emelkedhet. 2021-ben a Financial Times Debrecent a világ 10. legtőkevonzóbb városa közé választotta. Olyan városokkal került a TOP-listára, mint New York, Montreal vagy Berlin.

– A következő időszak egyértelműen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásoké lesz Debrecenben. Cél, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni az itt lévő nagyvállalatok nemzetközi beszállítói-hálózatába – jelölte ki Debrecen polgármestere.

Forrás: Czinege Melinda

Erősíteni kívánják a magyar vállalkozások piaci jelenlétét, tudását és sikerét

Parragh László, az MKIK elnöke Debrecen világraszóló gazdasági teljesítményét, eredményeit méltatta, majd a hatékony vállalkozásfejlesztés lehetőségeiről, kihívásairól tartott előadást. Kiemelte, ma Magyarországon stabil gazdasági háttér áll a vállalkozások részére. Európai viszonylatban is a legjobban működők között a hazai adórendszer, s rendkívül magas a beruházásösztönzés.

A kamara által biztosított Széchenyi Kártya Programban volt olyan esztendő, amikor mintegy 2 ezer milliárd forintot bocsátottunk a vállalkozások rendelkezésére

– emelte ki. Elmondta, fontos, hogy a hazai vállalkozások megalkossák jövőképüket, építsék kapcsolataikat, tartsanak lépést a technológia és a digitalizáció fejlődésével. Fontos a költségek racionálázása és a humánerőforrásfejlesztés is. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte: Debrecen élen jár az oktatás, a tudomány és gazdaság összekapcsolásában.

Az iparkamara országos elnöke elmondta, a következő időszak kihívásait a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adatvezérelt döntéshozatal, a vállalati együttműködések fejlesztése és a vállalati kultúra működtetése jelentik.

Parragh László, az MKIK elnöke

Forrás: Czinege Melinda

– Ma már látható, hogy a piac nem tud mindent eldönteni, s a gazdaságnak szüksége van az állami beavatkozásokra. De ez utóbbi nem lehet mindenható, ezért kell a kamara, mint köztes erő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pedig egy híd a vállalkozások és a kormányzat között. S ez láthatóan jól működik – hangsúlyozta Parragh László. Hozzátette, jelen vannak a gazdaságpolitikában, a Széchenyi Kártya Programmal a beruházásösztönzésben, a külpiaci szabályozásban és a szakképzésben is. Ellátják a hazai vállalkozások általános érdekképviseletét, a gazdaság valamennyi szereplőjének érdekében szólalnak fel. A hídszerepüket pedig a területi kamarákon keresztül teszik még erősebbé. Parragh László úgy fogalmazott, erősíteni kívánják a magyar vállalkozások piaci jelenlétét, tudását és sikerét.

A folytatásban a fenntarthatóság, a mesterséges intelligencia, a vállalati hatékonyságnövelés témaköreit érintő előadások, kerekasztal-beszélgetések következtek. A záró előadást Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tartotta. A tárcavezetővel a Hajdú Online is interjút készített, melyet a napokban olvashatnak hírportálunkon.