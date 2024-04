A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2024. április 29-én tanácsülésen hozott határozatot annak a vádlottnak az ügyében, aki rendszeresen rettegésben tartotta, fenyegette élettársát Vámospércsen. A másodfokú bíróság a kapcsolati erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Debreceni Járásbíróság 2023. december 5-én meghozott ítéletét helybenhagyta. A vádlottat a törvényszék jogerősen 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Dr. Szurdi Béla, a büntetőtanács elnöke kifejtette, a kapcsolati erőszak bűncselekmény bűntettének büntetési tételkerete 1-től 5 évig terjed

Forrás: Napló-archív

A vádlott és a sértett megközelítőleg 22 éve éltek élettársi kapcsolatban, a vádbeli cselekmények idején Vámospércsen, közös családi házukban.

Élettársi kapcsolatukból hét gyermekük született, akik közül négyen velük éltek közös háztartásban. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2022 áprilisában azonban három kiskorú gyermek védelembe vételét rendelte el, a gyerekek Berettyóújfaluba kerültek, lakásotthonba.

Hang- és videófelvétel készült az egyik esetről

A vádlott és a sértett között a kapcsolat 2016 évben romlott meg, közöttük rendszeressé váltak a veszekedések a férfi italozó életmódja és az emiatti agresszív magatartása miatt. A férfi rendszeresen ok nélkül belekötött az élettársába, a viták alkalmával ittas állapotban rendszeresen trágár, becsületsértő szavakkal illette az asszonyt, akit megöléssel is fenyegetett. A vádlott az élettársát folyamatosan rettegésben tartotta, a veszekedések során a nőt többször leköpte, fenyítési céllal arcon ütötte és rugdosta. A kiskorú gyermekeik védelembevételét követően a vádlott és a sértett kapcsolata tovább romlott, a családi légkör egyre feszültebbé vált.

Az egyik alkalommal egy vita után a sértett el akarta hagyni a házat, a vádlott azonban ezt megakadályozta, a bejárati ajtót becsukta. Emiatt a vádlott és a sértett között veszekedés alakult ki. Ekkor a férfi a kezében egy késsel leült a konyhában található kanapéra és amikor a nő a házat el akarta hagyni, a vádlott felállt a kanapéról és szúró mozdulatokat tett a kezében lévő késsel a sértett irányába. A vád tárgyává tett bűncselekmény elbírálására elegendő bizonyíték – részben hang-, illetve videófelvétel – állt a bíróság rendelkezésre, attól függetlenül, hogy a családon belüli erőszakok jellemzően a család előtt, a négy fal között zajlanak. Összességében megállapítható volt, hogy a vádlott maga sem vitatta, a vádbeli helyeken és időben jelen volt, részben elismerte bűnösségét.

A kapcsolati erőszak több esetben a gyerekek szeme láttára történt

Dr. Szurdi Bélának, a büntetőtanács elnökének álláspontja szerint a kapcsolati erőszak bűncselekmény elsődleges és individuális jogi tárgya az egymással családi jellegű kapcsolatban lévő vagy korábban ilyen kapcsolatban volt személyek emberi méltósága, egzisztenciális biztonsága, önrendelkezése, személyi szabadsága és testi épsége, másodsorban pedig a családi típusú kapcsolatok tág értelemben vett erőszaktól való mentessége, ami nemcsak egyéni, de társadalmi érdek is. A kapcsolati erőszak bűntettének büntetési tételkerete 1-től 5 évig terjed, a büntetés középmértéke 3 év. A törvényszék a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a vádlott részbeni beismerő vallomását, a sértetti megbocsátást és az időmúlást. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetett előéletű, korábban is erőszakos jellegű cselekmények miatt is volt büntetve, valamint a vádlott cselekményei több esetben a kiskorú gyermekei szeme láttára történtek.