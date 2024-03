Körképünket a Debreceni Vásárcsarnokban kezdtük, ahol megtudtuk, hétfőnként akkora a forgalom, hogy szinte ördögszekereket fú a szél sorok között, mint a western filmekben. Szerencsére így is találtunk tojásokkal bőven megpakolt pultot, ahol darabjukat mérettől függően 50 forinttól 80 forintig árulták. – Átalakultak a szokások, régen akár húsvét előtt már 4-5 héttel megkezdték a nagy bevásárlást, most másfél-két héttel az ünnep előtt jönnek, bár piacra is egyre kevesebben járnak az emberek – osztotta meg a tapasztalatait a hajdúböszörményi Tóth Tibor. Úgy látja, manapság mindenki rohan, siet, nincs ideje a vásárlóknak kijárni a piacra, pedig ott a tojás mindig friss, 1-2-3 napos. Az árakról azt mondta, hogy a tavalyihoz képest egy kicsit visszaestek.

2022 év végén a gabonaárak miatt eléggé megdrágult a tojás, talán túlzóan is, szerintem most reális az ára

– fűzte hozzá.

Idén kedvezőbb árakon érhető el a tojás

Egy törzsvásárló éppen ottjártunkkor érkezett, Balázs Lajosné bevallása szerint több tíz éve a böszörményi termelőktől szerzi be a tojást. Mint elmondta, húsvétkor egy kicsit több kerül belőlük a kosárba. – Amellett, hogy ilyenkor több tojást fogyasztunk, vannak unokáim, velük szoktunk tojást festeni is, hogy megőrizzük a hagyományt – indokolta.

Szétnéztünk a nagyobb áruházak weboldalain is, hogy ott mi a kínálat. A 39,90 forintos darabártól a 111 forintosig minden színben és méretben kaphatóak tyúktojások, a fürjtojás pedig több helyen akciós.

Balázs Lajosné több tíz éve közvetlenül a termelőtől vásárol

Az utolsó héten már nem lesz barka

A vásárcsarnokban barkát több helyen is láttunk, Rezes Sándorné Ibolya foglalta össze nekünk a tudnivalókat. – Elég jól viszik, már eladtunk ezerötszáz csokrot. Egy csokorban tíz szál barka van, hosszúságuktól függően 800, 1000 vagy 1500 forintba kerülnek, ez egy százassal több, mint tavaly – mondta. Ő is úgy látja, az ünnepek előtt két héttel kezdődnek a nagyobb bevásárlások, és szintén azt tapasztalta, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a piacra járók száma. A barkával kapcsolatban arra is kiért, hogy már nyugodtan meg lehet venni húsvétra, nem fog lepotyogni, víz nélkül akár egy évig is tartja magát. Arról számolt be, hogy idén mindenkinél kevesebb lett a termés, ezért aki szeretné ezzel díszíteni a lakást, annak azt tanácsolja, igyekezzen a beszerzéssel. –

Az utolsó héten itt már nem lesz barka. Nem csak nekem, senkinek

– nyomatékosította, majd hozzátette, azért is érdemes gyorsan cselekedni, mert a barka ára az ünnephez közeledve emelkedhet.

Aki barkát szeretne, annak nem árt igyekezni

Sonkáért még ezután mennek

A sonkáról egy debreceni húsüzletben érdeklődtünk. – 4500 forint most a kilója, 300-400 forinttal drágább, mint tavaly. Jövő héten számítunk több vásárlóra, egy héttel húsvét előtt szoktak jönni, amikor a többi húsáruval együtt megveszik a kötözött sonkát is, ami mellett a dagadó még ebben az időszakban a sláger – összegezte Szunai Miklós hentes a húsvéti húshelyzetet. Rákérdeztünk, hogyan kell jól elkészíteni a kötözött sonkát, amit szerinte egyáltalán nem kell túlmisztifikálni. – Oda kell rakni, aztán főzni – fogalmazta meg.

Átpörgettünk néhány akciós újságot, és megnéztük az áruházak honlapjait, máshol mennyibe kerül egy kiló kötözött sonka. Az általunk találtak közül a legolcsóbb ajánlat 2699 forint volt, a legdrágább 4590 forint, de leggyakrabban a 4290 forint/kilogramm ár jött szembe a kínálatban.