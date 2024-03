Idei első nagyrendezvényén a debreceni vidámpark ünnepi forgataggal, sztárfellépő tapsifülesekkel, a tavasszal megújuló élővilág csodáival és az év első vidámparki kalandjaival várja a kikapcsolódni vágyókat a húsvéti hétvégén, március 30. és április 1. között – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be szerda délelőtt a helyszínen.

Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a húsvéti esemény sajtótájékoztatóján

Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás: Kiss Annamarie

Idén 65. szezonját kezdni a vidámpark, a húsvét az az ünnep, amivel elstartolunk

– jelentette be Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte, a tavalyi évet úgy zárták, hogy az október végi szezonzárás után még azért működött egy játékelem, a 2023-ban átadott barokk körhinta, amit az adventi időszak alatt a Dósa nádor téren is megcsodálhattak az érdeklődők. – A vidámparkunk állat- és növénykerti gyűjteménye tavaly rekordmagas számú volt a bemutatott fajok szempontjából, és a játéküzemeink is szépen újultak, bővültek. A mostani szezont gépészetileg kezdtük meg, terveink szerint tavasszal megújult energetikai beruházásokat indítunk, ami az üzembiztosságunkat fogja szolgálni. Ebben az évben is arról számolhatunk be reményeink szerint, hogy a főszezonban új játéküzemeket mutathatunk be a nagyközönségnek – mondta az intézményvezető. Hangsúlyozta, rendezvényeik is lesznek bőven, amik között újakat is megismerhetnek majd az érdeklődők.

Király István műszaki vezető örömmel jelentette be, hogy az összes játékgép üzemképes, így a gyerekek újra birtokba vehetik őket. – A kisvasútunk összes szerelvénye megújult tematikával és festéssel várja a látogatókat

– emelte ki.