Időnként felröppen a hír, hogy az itthoni árszínvonal mellett nagyon megéri átjárni a szomszédos országokba bevásárolni és tankolni, és valóban, 2023-ban a magas infláció, a megemelkedett élelmiszerárak, tankolási költségek miatt a határ menti településekről sokan átjártak Hajdú-Bihar vármegyéből ilyen céllal Romániába. Az infláció azóta csökkent, de sokan állítják, még mindig megéri átruccanni hetente egyszer-kétszer a szomszédba, hogy spóroljunk a havi büdzsén.

Egy román lej váltása persze bankonként és váltóhelyenként különböző, de a 2024. január 11-ei középárfolyamot figyelembe véve ez 74,39 forint volt, a benzinkutakon pedig Romániában január 11-ei dátummal kevesebbet kérnek az üzemanyagért, mint nálunk.

Ez a helyzet a romániai benzinkutakon

A ro.fuelo.net összehasonlítása szerint a következő a helyzet a romániai kutakon a 95-ös ólommentes benzin esetében a literárat tekintve: Lukoil A95 6,54 RON/l; Mol EVO 95 6,62; Petrom A95 6,65RON/l, míg az OMW MaxxMotion 95 literára pedig 6,72 RON/l. Ez magyar forintra átszámítva annyit jelent, hogy még az összehasonlításban legdrágábbnak számító OMW kutakon sem éri el az 500 forintot az A95-ös benzin literenkénti ára Romániában. Itthon a kutaknál az átlag A95-ös ára 561, míg a dízelé 587 forint.

A dízel, vagyis a gázolaj odaát is drágább, de ahogy a benzin, ez is a Lukoil-kutakon a legolcsóbb, literenként 7,04 RON. A MOL 7,11 RON-t, a Petrom 7,11 RON-t, míg a legdrágább OMW 7,18 RON-t kér el literenként. Ez forintosítva azt jelenti, hogy a legolcsóbb kutakon 524 forintba, a legdrágábbakon pedig 534 forintba kerül.

Tankolni megéri odakint

A holtankoljak.hu január 10-én közölte, hogy péntektől, azaz január 12-től csökkennek a hazai üzemanyagárak: a hét második felétől a benzinért fizethetünk kevesebbet. Bruttó 3 forinttal mérséklődik a nagykereskedelmi ár, ami várhatóan a kiskereskedelmi árakban is megjelenik. A gázolajé viszont nem változik. Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 95-ös benzin: 559 Ft/liter, gázolaj: 587 Ft/liter. (Azt is tudatták azonban, hogy a jövedéki adómérték második lépcsője január 15-én lép életbe, ami üzemanyag áremelkedést hoz. A portál január 15-i jelzése szerint a 95-ös benzin átlagára 577,7 forint, a dízelé 606,4 forint – a szerk.)

Szoktam kint tankolni, ha arra járok, mivel valamivel olcsóbb az üzemanyag, főleg az LPG, de önmagában ezért sem lenne értelme elindulni, főleg, hogy Romániában úthasználati díjat, vagyis Rovinietát kell fizetni.

Ennek a meglétét ellenőrzik is kamerákkal, sőt, korábban velem előfordult már, hogy a határnál a román rendőr kérte a bizonylatot is róla, amikor jöttem vissza Magyarországra. Igaz, nem drága, az egyhetes díj ezer forint körül mozog, amit érdemes is kifizetni, mert a büntetés már 20 ezer forint is lehet – mondta el érdeklődésünkre a Debrecenben élő Réka, aki rendszeresen megfordul Romániában.

A szupermarketek kínálata vegyes képet mutat

A szupermarketek tekintetében is megnéztük, mi most a helyzet odaát, a Lidl, a Penny és a Kaufland januári akciós katalógusait vettük górcső alá. Az élelmiszereknél vegyes képet kaptunk, a csirkemell akciós ára itthon például mintegy 15 százalékkal alacsonyabb, míg egyes üdítők, pl. a Schweppes vagy a kóla ára Romániában olcsóbb 15-20 százalékkal. A zöldségfélék közül a burgonya odaát jelentősen olcsóbb, de nagyobb eltérésekre itt is időszakosan bukkanhatunk az akciók során.

A nem mindennapos használatú élelmiszereknél már nagyobb különbség tapasztalható, azok esetében a romániai árucikkek 10-15 százalékkal olcsóbbak, míg a vegyi áruk, mosószerek, wc-papírok esetében akár a 20 százalékot is elérheti a különbség a javukra. De ahogy utánajártunk, itt is nagy a szórás az egyes márkák és a különböző szupermarketek egyedi akcióinak tekintetében.

– Gyakran járok át Romániába vásárolni, elvégre nincs annyira messze, az ártándi határ közelében ráadásul több nagyobb üzlet is van, köztük például a Lidl vagy a Kaufland. Utóbbiban többször megfordultam már, a saját márkás termékeiket meg kifejezetten szeretem, mivel olcsók, de jók – részletezte tapasztalatait Réka.

Debrecenből még mindig sokan átjárnak a szomszédba

Természetesen, nem éri meg elindulni nagyobb távolságból, ha valaki nem nagybevásárlást tervez, hiszen akkor a végösszeg semmivel sem jön ki kevesebből, mint itthon, de a határ közvetlen közelében élve ez jól működhet.

Tapasztalataim szerint a mai napig sok magyar jár át, főleg a határ menti üzletekbe, a parkolók, főleg hétvégén, tele vannak magyar rendszámú autókkal. Sokat számít, hogy Romániában kisebb az áfa, vannak termékek, amelyekre csak 9 százalék, de ahogy észrevettem, az édességek és az üdítők most ott is jóval drágábbak lettek. Ha jól tudom, ott is plusz adót vezettek be rá, mint itthon

– hangsúlyozta, majd hozzátette, úgy nem is érdemes elindulni, hogy jó előre nem tájékozódtunk, mi mennyibe kerül a határ túloldalán. Hiszen azt is bele kell kalkulálni, hogy az üzemanyag is pénzbe kerül, és azzal már előfordulhat, hogy még véletlenül sem lesz olcsóbb egy nagybevásárlás, mint Magyarországon.

Az is elárulta lapunknak Réka, hogy gyakran benéz az elektronikai nagykereskedésekbe is, ha már Romániában jár, mert előfordult, hogy egy-egy háztartási kisgépet olcsóbban meg tudott venni, ráadásul egy helyett két év garancia jár utána.

– Ugyan engem jelenleg nem érint, de az ismerőseim között vannak olyanok is, akik házfelújításhoz szükséges anyagok miatt indulnak el a határ túloldalára. Tapasztalataik szerint sokszor nagyobb a választék, és az árak is kedvezőbbek, ráadásul több barkácsáruház is van, mint itthon – zárta gondolatait a debreceni lány.