Nem túlzás azt mondani, hogy igencsak megosztott a magyar lakosság az önkiszolgáló kaszákkal kapcsolatban. Többen szeretik, és örülnek, ha van arra lehetőség, ne kelljen hosszú perceket várakozniuk, hogy sorra kerüljenek. Aztán ott van a másik tábor, ők minden boltban csak pénztárosokat látnának. A minap szétnéztünk Debrecen belvárosában, és megkérdeztük minderről azokat, akik előnyben részesítik az önkiszolgálókat, és azokat is, akik néhány termékkel a kosarukban is inkább beálltak a pénztárhoz vezető sorba.

Már nem is segítenek

Egy tábla csoki, két doboz energiaital, két péksütemény egy fiatal lány kezében. – Ezekhez kosár sem kell, nemhogy sorba álljak – vágta rá, amikor arról kérdeztük, jó döntésnek tartja-e, hogy egyre több önkiszolgálót lehet látni a hazai boltokban.

– Reggelente mindig bemegyek a boltba, és általában sietek, mert mindig késésben vagyok – mondta mosollyal az arcán Varga Cintia, aki elmondása szerint ritkán áll be a kasszasorba, mert az mindig több időt vesz igénybe.

Az önkiszolgálóknál való vásárlás gyors, praktikus. Készpénzt és kártyát is egyaránt elfogad, arról nem is beszélve, hogy közben nem kell az emberek között várakozni, akik vagy a táskájukkal löknek arrébb, vagy a babakocsit tolják rá a másikra

– fűzte hozzá.

– Nem szeretem, be is tiltanám – mormogott az orra alatt egy idősebb asszony, akit nem az zavar, hogy van önkiszolgáló egy boltban, sokkal inkább azt sérelmezi, hogy emiatt a bolti dolgozók (tisztelet a kivételnek) azt gondolják, nem kell kiszolgálniuk a vevőket.

– Nem egyszer fordult már velem elő, hogy várakoztam a kasszánál, hátha valaki észrevesz, de egyszerűen odaszólt egy fiatal leányka, hogy nyugodtan használjam az önkiszolgálót. Nos, nekem sem kellett több, szépen letettem a kosarat, és kisétáltam. Inkább átmentem egy másik üzletbe, ahol kedvesek a vásárlókkal – mondta.

A Haon által megkérdezettek több mint a fele úgy véli, az a legjobb, ha van választási lehetőség a vevők számára, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogyan szeretne fizetni. A legtöbben a karácsonyi nagybevásárlásról úgy vélekedtek, inkább pénztárosnál fizetnek, ha sok mindent vesznek, az kényelmesebb. Az idősebb korosztály egyöntetűen kiemelte, abban az esetben nem bánják, ha bőven van önkiszolgáló eszköz a bevásárlóközpontban, ha van elég pénztáros is, akik „szájhúzogatás nélkül” kiszolgálják őket.

A hagyományos kasszákat részesítik előnyben

Kíváncsiak voltunk a nagyobb hazai láncok véleményére is, megkérdeztük, az év utolsó hónapjában többen veszik-e igénybe az önkiszolgáló kasszákat, mint máskor, van-e létjogosultságuk, milyenek a fogyasztói visszajelzések.

Érdeklődésünkre megtudtuk, a Penny üzleteiben található önkiszolgáló kasszák országos aránya 1,16 százalék az üzletek összes forgalmához képest.

„A Penny Hajdú-Bihar vármegyében található üzletei közül egy debreceni egységben működik önkiszolgáló kassza, az összes vármegyei forgalom 1,68 százalékát teszi ki az egy üzletünk önkiszolgáló kasszáinak forgalma. Általánosságban elmondható, hogy a kisebb tételszámú vásárlások esetében egyre népszerűbbek az önkiszolgáló kasszák, azonban az üzleteinkbe látogatók a nagybevásárlások alkalmával továbbra is a hagyományos kasszákat részesítik előnyben” – tájékoztatott a kereskedelmi üzletlánc kommunikációs vezetője, Kazatsay Eszter.

Maximum 15 termék vásárlásakor használják

A Lidl sajtóosztálya közölte, hazánkban jelenleg 106 áruházában működik önkiszolgáló kassza, melyek esetében a forgalom mintegy harmada az önkiszolgáló kasszákon megy keresztül. A vásárlók több mint 40 százaléka választja ezt a fizetési lehetőséget.

Hajdú-Bihar vármegyében 10 Lidl áruház található, ezek közül két debreceniben választhatják a vásárlók fizetéskor az önkiszolgálókat. Az áruházlánc vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a jövőben mely áruházak estén lehetséges a hagyományos mellett az önkiszolgáló kasszák telepítése. A vállalat tapasztalatai alapján az önkiszolgáló kasszákat főként az alacsonyabb darabszámú termékeket vásárlók veszik igénybe, így a kasszánál eltöltött idő a termékbeolvasásától kezdve a fizetésig rövid, mindössze két perc időt igényel.

Az eladótérben kihelyezett marketing anyagokkal is arra hívjuk fel a vásárlók figyelmét, hogy maximum 15 termék vásárlásakor használják ezt a fizetési lehetőséget, nagyobb bevásárlásra javasoljuk a pénztáraknál történő fizetést. Az elmúlt éveket figyelembe véve az ünnepek közeledtével minimálisan, de megnő a hagyományos kasszáknál történő fizetés aránya, ami a nagybevásárlásoknak tudható be” – tudatták. Hozzáfűzték, az önkiszolgáló kasszarendszer működése és a felhasználóbarát felület kezelése egyszerű, a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egyre több vásárló választja ezt a fizetési lehetőséget, használatuk és kedveltségük pedig folyamatosan növekszik a vásárlók körében. Az üzletlánc munkatársai is segítik a vásárlókat a készülékek használatában, de a vállalat is folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy még átláthatóbbá tegye a termékek beazonosíthatóságát és mérését (lapozgató kijelző), valamint gördülékenyebbé a bevásárlást és a fizetést.

Az önkiszolgáló kasszákat a legtöbben néhány darab árucikk vásárlásánál használják

Melyik üzletlánc nem alkalmaz önkiszolgáló kasszát?

Az Aldi sajtóosztályától azt a választ kaptuk, hogy az Aldi a diszkontfilozófia kialakítójaként egyszerű és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé előreválogatott szortimentjével. Ehhez a módszerhez hozzátartozik az is, hogy a kasszáknál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel.

A gyorsan működő pénztár az áruházlánc egyik megkülönböztető jegye és fontos eleme annak a kiemelkedő szolgáltatásnak, amiért a vevők őket választják.

„Az Aldi egyelőre nem alkalmaz önkiszolgáló kasszákat. Természetesen a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri mind a fogyasztói igényeket, mind a technológiai lehetőségeket, amelyek újabb innovációra és magasabb ügyfélélmény nyújtására adnak lehetőséget, éppen ezért a nemzetközi hálózaton belül jelenleg is több megoldást tesztel a kasszák fejlesztése és a fizetés további gyorsítása érdekében. Amennyiben az üzletláncunk megtalálja a megfelelő, Magyarországon is bevezetésre kerülő alternatívát, időben tájékoztatni fogja a vásárlókat és a sajtó képviselőit is” – hangsúlyozták.

Csökkenjen a várakozási idő

Az önkiszolgáló kasszák telepítésével az a célunk, hogy nőjön az áruházak kasszazónáinak áteresztőképessége és csökkenjen a fizetés miatt várakozással eltöltött idő. A vásárlói visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy a várakozás sokkal kisebb terhet jelent a vevők számára, amikor önkiszolgáló kasszánál állnak sorba. Fontos kiemelni, hogy minden olyan helyen, ahol van önkiszolgáló kassza, mellette hagyományos kasszákat is üzemeltetünk, meghagyva a választást a vásárlóknak.

Olyan azonban nincsen tervbe véve, hogy egy üzletben kizárólag az egyik vagy a másik kasszatípus legyen csak elérhető. Több, mint 160 üzletünkben működik önkiszolgáló kassza és a számuk országszerte meghaladja a 650 darabot. Ott, ahol működik ilyen eszköz, ma már a forgalom több mint 30 százaléka ezeken keresztül bonyolódik. Mindegyik önkiszolgáló kasszánál lehet fizetni készpénzzel, bankkártyával és Spar Ajándékkártyával is. Folytatjuk a telepítéseket 2023-ban is és bizonyos üzletek esetében bővítést is tervezünk, tekintettel az eszközök növekvő népszerűségére” – közölte a Haon kérdésére a Spar sajtóosztálya.

Nem korlátoznak

Az Auchan sajtóosztálya válaszában kifejtette, az önkiszolgáló kasszák használata egyre népszerűbb üzleteikben, melyre jó hatással van az eszköz könnyű kezelése, az akadálymentes vásárlás és az a tény, hogy nem korlátozzák a kosár méretet, a termékek darabszámát, így elegendő helyet biztosítanak nagyobb kosaraknak is.

„Forgalmunk közel 60 százaléka önkiszolgáló kasszán bonyolódik, és ezt az arányt a karácsonyi időszakban is tudjuk tartani. Egy üzletünk van Debrecenben, néhány százalékkal van csak alatta az országos eredménynek. Arra törekszünk, hogy legyen megfelelő létszámú és szakértelmű segítő kolléga a kiemelt időszakban is minden kasszánál, ezzel is megkönnyítve a gyorsabb áthaladást a pénztársoron. Vásárlóink egyöntetű véleménye pozitív az önkiszolgáló megoldásainkat illetően” – jegyzik meg.

A fiatalabbak jobban kedvelik

A Tesco arra a kérdésünkre, az év utolsó hónapjában többen veszik-e igénye az önkiszolgáló kasszákat, azt válaszolta: igen, mivel december a legforgalmasabb hónap minden áruházukban, így az önkiszolgáló kasszákat is decemberben veszik a legtöbben igénybe.

Átlagban a vásárlóik 60 százaléka használja az önkiszolgáló kasszákat.

„Hajdú-Bihar vármegyében 6 üzletet üzemeltetünk, ezek mindegyikében van önkiszolgáló kassza is, a 6 üzletben összesen 36. Üzletenként eltérő az önkiszolgálók kihasználtsága, átlagosan vásárlóink 50-60 százaléka veszi igénybe őket. Idősebb vásárlóink a hagyományos pénztárakat részesítik előnyben, míg a fiatalabb korosztály az új és innovatív megoldásokat keresi. Ma már kijelenthető, hogy nem mindenki keresi feltétlenül a személyes kommunikációt, kapcsolatot egy fizetési procedúra során, fontosabb számára a gyorsaság, illetve a nagyobb költségkontroll, melyre mind az önkiszolgáló kasszáink, mind a Scan&Shop szolgáltatásunk (applikáció) megoldást kínál. Utóbbi is egyre népszerűbb vásárlóink körében, az elmúlt néhány hónapban több tucat áruházunkban vezettük be ezt a fajta bevásárlási lehetőséget” – írták.