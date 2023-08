Tesztelni szerettük volna, hogy a környező települések boltjaiban mennyire terjed el az új készpénzfelvételi mód, a cash-back. A 2023. július 1-jén életbe lépő törvény lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy vásárlással egybekötött pénzfelvételi tranzakciót hajthassanak végre, havonta legfeljebb két alkalommal, maximum 40 ezer forintig.

Egy álmosdi kisboltban nemcsak azzal szembesültünk, hogy nem tudunk készpénzt felvenni a vásárlásunk során, hanem azzal is, hogy az ott dolgozók még csak hírből sem ismerik ezt a lehetőséget. Nemcsak az eladó, de a boltban tartózkodó vásárlók is csak pislogtak, mikor előhozakodtam a kérésemmel. Ahogy szokták mondani: „néztek, mint borjú az új kapura”. Álmosdon további két helyen is voltunk, ahol azonos reakciókat és válaszokat kaptunk.

Nem hallottam még ilyenről, ez valami újfajta pénzfelvételi mód? Nálunk nincs ilyenre lehetőség, és szerintem nem is lenne rá igény. Van már ATM a településen, aki pénzt szeretne felvenni, azt ott megteheti

– mondta egy ott dolgozó hölgy.

Ezek után jogosan merült fel bennünk a kérdés: vajon csak itt nem ismerik ezt a készpénzfelvételi lehetőséget, vagy sehol sem? Azért, hogy erre választ kapjunk, felkerestük a Debrecen környező településein üzemelő élelmiszerboltokat. Egy másik vármegyei községben is ugyanezeket tapasztaltuk. A Bagamér központjában található élelmiszerbolt dolgozója sem volt járatos a témában. A csalódások után úgy gondoltuk, hogy egy nagyobb települést veszünk célba, Vámospércset. Itt egy központi helyen fekvő családi tulajdonban lévő élelmiszerboltba tértünk be, ahol már biztatóbb volt az eladó lány reakciója:

Hallottam már erről az új lehetőségről, de nálunk ilyen nincs. Nem tudom azt sem, hogy egyáltalán be fogja-e vezetni a főnökség

– jegyezte meg.

Debrecenbe kéne menni...

Öt üzletből egy sem. A sorozatos csalódások után, furdalt minket a kíváncsiság, hogy akkor egy nagyvárosban mi a helyzet? A cívisváros két kisebb üzletláncát kerestük fel, és érdeklődtünk afelől, hogy náluk adott-e ez a készpénzfelvételi alternatíva. Az interneten keringő cikkekben sokat emlegetett német diszkontáruház-lánc egyik debreceni üzletébe vettük az irány, ahol teljes körű tájékoztatást kaptunk egy dolgozótól:

Nálunk ez a funkció elérhető, de nem most vezettük be, hanem már évekkel ezelőtt. Akik 3 ezer forint felett vásárolnak, azoknak alkalma nyílik készpénzfelvételre, havonta kétszer maximum 40 ezer forintig. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, sokan nem tudják, hogy létezik és elérhető nálunk

– mondta. A másik diszkontáruházban nem üzemel ez a funkció, az üzletvezető véleménye szerint inkább a multiknak lenne érdemes bevezetni.

– A digitalizációval nőtt a bankkártyás tranzakciók száma, ezáltal csökkent az üzletek készpénzforgalma. Törvény írja elő, hogy az élelmiszerüzletek mennyi készpénzt tarthatnak, ha el is terjedne ez a lehetőség, akkor se fogja tudni az összes vásárlói igényt kielégíteni.

Ugyanis nem tudnak a boltok nagy mennyiségű készpénzt erre a célra elkülöníteni – emelte ki.

