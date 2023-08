A környezettudatos életmód az utóbbi pár évben hazánkba is berobbant, majd egyre népszerűbbé vált. Kezdetben még csak a fővárosban, majd egyre több nagyvárosban nyíltak olyan üzletek, ahol műanyag hulladék termelése nélkül szerezhetjük be a számunkra szükséges dolgokat.

Csomagolásmentes termék alatt azokra a kimérősen kapható élelmiszerekre, vagy darabszámra megvásárolható árukra kell gondolni, amelyek minőségére nincs hatással a külső csomagolás hiánya. Többek között ilyen a szilárd szappan, a biztonsági fém borotva, vagy az aszalt gyümölcsök.

Amellett, hogy az efféle vásárlási döntésünkkel hozzájárulunk a Föld ökoszisztémájának megóvásához, bizonyos termékkategóriák esetében még pénzt is spórolhatunk. Ezeknél a termékeknél ugyanis nem kell csomagolási költséggel számolnunk.

Debrecenben nem volt lehetőség csomagolásmentesen vásárolni mindaddig, míg 2018-ban meg nem nyitott a város első ökoboltja, A kezdeti népszerűségnek köszönhetően más vállalkozók is úgy gondolták, hogy nekik is érdemes lehet üzletet nyitni a környezettudatosság jegyében. Néhány év elteltével majdnem azonos időben megjelent két másik hasonló bolt is a megyeszékhelyen.

Saját csomagolóanyagban vihetünk haza belőlük

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Sorra nyíltak, majd zártak be

Utánanéztünk, mi történt velük, és megdöbbenve szembesültünk azzal, hogy egyik vállalkozás sem működik már, hűlt helyüket találtuk csak. Felkerestük a tulajdonosokat, hogy választ kapjunk a kérdésre, miért kellett végleg bezárniuk.

Kezdetben nagy volt az érdeklődés a bolt termékei iránt, hiszen akkor nem volt még csak hasonló üzlet sem Debrecenben. Szépen lassan kialakult a vásárlói köröm, bővíteni kezdtem a termékkínálatot. Később új üzletek nyíltak, nem messze az enyémtől, ami nem tett jót a forgalmamnak. Már akkor tudtam, hogy ez a város nem bír fenntartani három ilyen boltot, pláne ha ennyire közel vannak egymáshoz.

2020-ban a koronavírus átalakította a fogyasztók vásárlási szokásait, a fertőzésveszély miatt nem volt időszerű a csomagolásmentes vásárlás. A forgalomcsökkenés miatt már nem tudtam sok profittal számolni, volt olyan is, amikor csak annyit termelt ki a bolt, ami a nyitvatartásához szükséges. Az infláció adta meg a végső kegyelemdöfést – nyilatkozta az egyik üzlet tulajdonosa.

Hasonlóképp vélekedett egy másik üzlet vezetője; elmondása szerint nála is ugyanezek a problémák okozták a bolt bezárását. – A koronavírus-járvány teljesen keresztbe húzta a számításunkat, majd jött az inflációs helyzet. Arra a döntésre jutottunk, hogy ezt így ebben a formában nem tudjuk tovább folytatni, mindaddig, míg ez az állapot fennáll – felelt kérdésünkre Póka-Kovács Henrietta.

Ha így nem, majd úgy

Annyi a különbség a két eset között, hogy utóbbi a vállalkozását online térbe költöztette. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ezek a termékek hogyan is lehetnének csomagolásmentesek. Nos, nem tudnak azok lenni. Kizárólag olyan árucikkeket tudunk a weboldalról megvásárolni, amelyek környezettudatosak, továbbá a csomagolásuk teljes mértékben lebomló anyagokból készül. A webáruházban jelenleg ugyanazokat a termékeket árulják, mint amiket az üzletben régen, kivéve a kimérős élelmiszereket és kozmetikumokat.