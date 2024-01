– Így előszeretettel nézegetnek repülőjegyeket, illetve foglalnak jelenleg a nyári időszakra is Ciprusra, Törökországba, Bulgáriába, Krétára, Korfura és Tunéziába szállást. Ezek közül is az olcsóbb utakat keresőknek Bulgáriát, Korfut, Tunéziát ajánlom. Ezekre a helyekre két főre mintegy 500 ezer forint körül már van ajánlatunk, de tudni kell, hogy ezek hamar el is fogynak. Családok arányosan egy gyermekkel körülbelül 800 ezer forint, kettővel pedig egymillió forint körül fognak találni az érdeklődők, ha a legolcsóbb lehetőségek között keresgélünk nekik. Ha az utasunk nem ragaszkodik a debreceni induláshoz, akkor előszeretettel választják Mallorcát, a Kanári-szigetek valamelyik szigetét, mindemellett egyre felkapottabb Albánia, és újdonság nálunk Montenegró is, utóbbinál nagyon jók az előfoglalási árak – húzta alá.

Így alakult az utazási kedv

Az utazásszervező arról is beszámolt, hogy az elmúlt évekhez képest hogyan állnak a foglalások 2024 első negyedévében. Úgy véli, az az ember, aki eddig kiszorította a családi költségvetésből azt az évi egy, jól megérdemelt nyaralást, az most is ki fogja.

Egyáltalán nem esett vissza a kereslet. Az előfoglalási időszakunk – az én esetemben fókuszálva: Balmazújvárosra, Debrecenre és már Berettyóújfalura – körülbelül 15-20 százalékos növekedést mutat a tavaly decemberi, januári előfoglalási időszakhoz képest. Hiába az infláció, az emberek vágynak arra, hogy kiszabaduljanak a mókuskerékből

– tette hozzá.

Meglátása szerint Törökország – mely az elmúlt évek töretlen kedvence volt – most az ára miatt talán kicsit elhanyagoltabb az előfoglalási szezonban.

– Öt évvel korábban csaknem 250 ezer forintba került egy külföldi utazás egy embernek, ha az átlagárakat nézzük, mostanra ez 300 ezer forint körül van – mondta.

Félpanziós ellátás

Máltán jelenleg tavaszias idő várja az utazni vágyókat, viszont aki járt már a térségben, az tudja, a 17-19 fok ott teljesen más, mint itthon, sokkal melegebbnek tűnik. Ahogyan a fentiekben említette a szakember, 350 ezer forintból, és némi költőpénzből 5 napot két ember gond nélkül eltölthet a szigeten – erre egyáltalán nem mondhatjuk, hogy nagyon mélyen a zsebünkbe kellene nyúlnunk. Már csak azért sem, mert utánanéztünk, és egy miskolctapolcai szállodában ugyanennyiért két éjszakát tölthetünk el, igaz, reggeli van az árban, de semmi több.

Az egyik felkapott felsőtárkányi négycsillagos szálloda árait is megnéztük, ott megközelítőleg 300 ezer forintért két éjszakát eltölthetünk (hétvégén), az összeg a reggelit és a vacsorát (félpanziós ellátás) is magába foglalja – s ez azért jóval kedvezőbb ajánlat, mint az imént említett ötcsillagos hotel esetében, azonban itthon is találunk kevésbé elrugaszkodott árakat.

Ennek ellenére azt is hozzá kell tenni, rábukkanhatunk igazán jó wellness hétvége akciókra, 100 ezer forintból a párunkkal együtt eltölthetünk egy kellemes hétvégét Hajdúszoboszlón egy négycsillagos szállodában, s félpanziós ellátást kapunk. Annyi biztos, megéri nyitott szemmel járni, bármikor rábukkanhatunk egy kihagyhatatlan ajánlatra, legyen az belföldi vagy határon túli, mellyel érdemes lesz élni.