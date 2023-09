Szívből csinálják

– Jó látni, mire vagyunk képesek Hajdú-Biharban – jelentette ki Tasó László országgyűlési képviselő. Szerinte vármegyénkben sokkal több szeretettel tesszük a dolgunkat, mint máshol, és ez nemcsak a közfoglalkoztatásra igaz. – Ha nem szeretnénk a munkánkat és a helyet, ahol élünk, az nem lett volna ilyen eredményes – mondta.

Mint felidézte, a közfoglalkoztatási program több százezer fővel indult és elsősorban a települések üzemeltetésére fókuszált. Bár ez az elem ma is jelen van, a program erősen átalakul: keretében számos helyen versenyképes termékeket tudnak előállítani.

– Bár minden település terméke külön világ és más mint a többi, de szemléletében, elkötelezettségében ugyanaz – hangsúlyozta Tasó László. Megjegyezte, az utóbbi időszakban a közfoglalkoztatás állami támogatása bővült, komoly forrás áll rendelkezésre eszközbeszerzésre is.

– 2010-ben sok munkanélküli volt Magyarországon és köztük sok olyan ember, aki akár évtizedek óta nem dolgozott. A közmunkaprogram azzal a céllal indult, hogy minél többeket visszavezessen a foglalkoztatás, majd az elsődleges munkaerőpiac világába, vagyis a híd szerepét töltse be – idézte fel Dukai Miklós önkormányzati államtitkár.

A szociális ellátásnak is része volt a szegénységet enyhítő és munkatapasztalatot adó jellege miatt. Így vágtak bele az önkormányzatok, egyrészt azon igénnyel, hogy a településeket szebbé, rendezettebbé tegyék, majd hosszú távon elkezdtek a program keretében értéket teremteni

– fejtette ki. Dukai Miklós elmondta, hogy a már említett budapesti kiállításnak rengeteg külföldi látogatója is volt, akik ott sok, csak Magyarországon fellehető termékkel találkoztak, vagyis a közfoglalkoztatás egyfajta hungarikumnak is tekinthető. Hozzátette még, hogy a helyi termékekben rengeteg munka van a közfoglalkoztatottak és a közfoglalkoztatók részéről is.