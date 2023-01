Különleges turisztikai attrakcióval bővült Nyíradony térsége: csütörtök délután ünnepélyes keretek között adták át az újonnan épült Erdei Harmónia Látogatóközpontot. Mintegy fél milliárd forint uniós forrást és további 330 millió hazai támogatást fordított a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület vezette konzorcium egy modern, turisztikai célú látogatóközpontot létrehozására a felújított 471-es főút mentén, a nyíradonyi Európa Park szomszédságában. Az épületben helyet kapott egy 300 fős előadóterem, állandó és ideiglenes kiállítások, interaktív élményszoba, játszóház, konyha, továbbá kültéri játszótér és parkoló is. A szolgáltatások magas minőségének biztosítására kerékpárokat, sátort, kültéri bútorokat és mobilszínpadit is beszereztek.

Külön attrakció egy fényerdő, amely egy látványosan megvilágított multimédiás ösvény, ahol titokzatos tájakon, zenei aláfestés kíséretében sétálhatnak a fényerdő látogatói. Az Erdei Harmónia Látogatóközpont alkalmas helyszíne lehet rendezvények, családi programok vagy akár vadász hagyományokra épülő kézműves foglalkozások megtartására is. A konzorcium tagja volt továbbá Ligetaljai Kerékpáros Közhasznú Egyesület, a Nyíradonyi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság és a Stílus Egylet Kulturális és Szabadidős Közhasznú Egyesület.

Az átadón Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédében hangsúlyozta: ahhoz, hogy egy térség fejlődő pályára álljon, elengedhetetlen a bizalom a képviselői, polgármesterei felé, akikre rábízhatják életük egy nagyon fontos részét, a helyi ügyek előrevitelét. Mint fogalmazott, ez egy olyan térség, amely 100 éve még az ország közepe volt, majd egy sajnálatos döntés miatt lett a keleti széle. Nagyrabecsülés jár azoknak, akik a rendszerváltást követően elkezdték a keleti országrész felzárkóztatását, újjáépítését és politikusként, városvezetőként vagy éppen civilként tesz mindezért mai is.

Azért tértem vissza a kormányzatba, hogy végre a vidék következzen, felzárkóztassuk a fővároshoz és annak agglomerációjához. Természetesen látjuk azt, hogy vannak pótolni valók utóbbi felé, és Budapest továbbra is számíthat ránk, de most a vidék jön, a vidék az első – fogalmazott.

A miniszter felidézte: 2010-ben egy gazdasági válság közepén vette át a polgári kormány az országot, ahol hatalmas volt a nélkülözés és a munkanélküliség, majd 2012 és 2021 között új fejlődési pályára helyezték a gazdaságot. – Az elmúlt tíz év alatt közepesen fejlődő ország lettünk. A következő tíz év kérdése, tudunk-e fejlett országgá felzárkózni. Erre a képességünk és tehetségünk megvan, ezt bizonyítottuk – tette hozzá.

Hangsúlyozta, a vidék az ország tartaléka, ezért is döntött úgy a Kormányzat, hogy a Kárpát-medencének legyen egy második fővárosa Debrecen személyében, amely megkapta a 21. század legnagyobb fejlesztési lehetőségét. Ennek a kiszolgálására azonban a cívisváros nem elég, így a következő esztendőkben Hajdú-Bihar megye településeinek fejlesztésére is koncentrálnak, hogy a munkaerőtartalék helyben hasznosuljon.

Lázár János Nyíradonyban

Forrás: Czinege Melinda

– Mintegy négymillió ember ingázik nap mint nap a lakóhelye és a munkahelye között. Célunk, hogy nekik ne kelljen egy óránál többet utazniuk egy nap. Ezért célkitűzésünk, hogy a megye útjait, vasútvonalait és közlekedési szolgáltatásait javítsuk. A tehetséges, vidéki fiataloknak ne kelljen a saját közösségét elhagynia, mert a boldogulását helyben nem találja meg – jelentette ki Lázár. Elmondta azt is, hogy egy új törvénytervezeten is dolgoznak, amely a zöldterületek beépíthetőségét szabályozza a természeti értékek megóvása és fenntartása érdekében. A beruházással kapcsolatban hozzátette: fontos a helyi értékek megbecsülése, föltárása és bemutatása. A kormány feladata, hogy az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrák kialakításához a forrásokat biztosítja. Hajdú-Bihar megye a következő négy évben kiemelt szerepet kap majd a fejlesztésekben.

Csetnek Tünde Tímea, az egyesület elnöke beszédében köszönetét fejezte ki a projekt valamennyi résztvevőjének és Tasó László országgyűlési képviselőnek, aki alapítóként elindította az civilszervezetet és meghatározta annak céljait és azóta is figyelemmel kíséri annak működését. A látogatóközpont funkciójáról elmondta, az a Gúthi erdő növény- és állatvilágának bemutatását szolgáló épület kiállítótermekkel, interaktív szobával, mozi- és szemináriumteremmel, előadó és rendezvénytérrel, játszószobával és különleges attrakcióként fényerdővel. – Amikor az egyesület elindította ezt a fejlesztést, Nyíradony még nem volt a turisztikai térképen. Azonban még elkötelezettséget vállaltak e terület mellett, illetve a természetvédelem és a kulturális területen is. A Gúthi erdő az ország egyik legnagyobb egybefüggő erdeje hazánk állat- és növényvilágának csodáival, melyeket ezeken a kiállítótereken is megismerhetünk – fogalmazott Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A látogatóközpontban a Gúthi erdő növény- és állatvilágának bemutatását szolgáló kiállítótermeket is kialakítottak

Forrás: Czinege Melinda

A siker kulcsa a települések közös munkája

– Sok ember dolgozott azon, és sokan vállaltak beruházásokat azért, hogy a térség turizmusa előre mozduljon. A Gúthi erdő és az Erdőspuszták vidéke a legnagyobb kincsünk, amely átnyúlik Románia területére is. Az egyesület céljai között fogalmazta meg a gazdasági térség újraszervezését, több programot is megvalósított határon innen is túl – méltatta Tasó László, a térség országgyűlési képviselője. A honatya kiemelte, a projektet megelőzően rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek más területekről. Véleménye szerint, egy régió turizmusának növeléséhez elengedhetetlen, hogy a települések együtt jelenjenek meg, mindegyik a maga értékét bemutatva. Mint fogalmazott, valamennyi városnak, községnek érdeke, hogy jellemét és fiataljait megtartsa. Erre erre egyedül nem, csakis együtt képesek.

Tasó László országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Oláh Gábor, a pénzügyminisztérium területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a térség települései, civilszervezetei, vállalkozásai példaértékűen használják fel a fejlesztési forrásaikat és olyan beruházások készülnek el, amelyek valóban hasznosak a lakosok számára.

BS