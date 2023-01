Izgalmas kampányidőszakkal, háború okozta nehézségekkel, fejlesztések kivitelezésével telt a 2022-es esztendő a Hajdú 3-as egyéni választókörzet valamennyi településén. A csaknem egy éve kitört orosz-ukrán konfliktus negatív vonzata ellenére igencsak eredményes időszakot zárhattak az itteni önkormányzatok. Az elmúlt egy év országot és vármegyét érintő történéseiről, valamint a 2023-as tervekről a választókörzet országgyűlési képviselőjét, Tasó Lászlót kérdeztük.

Hogyan értékelné a 2022-es esztendőt?

Magyarország a harmadik legjobban teljesítő ország volt Európában 2021-ben a gazdasági teljesítmény tekintetében. Ez azt jelentette, hogy 6,9-7,1 százalék közötti növekedésre számíthattunk, vagyis hogy egy kiszámítható gazdasági tér kezdett kialakulni Magyarországon. Ennek eredményeként volt lehetőségünk olyan szociális támogatásokat megnyitni, melyek a családok megerősödését, a gyermekvállalást segítik. Ilyenek voltak többek között a lakásfelújítási támogatások, a 25 év alattiak adókedvezménye, a CSOK. Emellett a munkahelyhez való hozzájutás is előtérbe került, hiszen a végzettséggel rendelkező fiatalok életében ez is jelentős szegmens. Túljutottunk a járványhelyzet okozta traumán, és az országunk megerősödött. A környezetünkben azt tapasztalom, hogy a helyi és a térségi vállalkozások megerősödtek, és mindez elmondható a magyarországi általános vállalkozási szektort figyelembe véve. Erősödtek a magyar vállalkozások, sokan ki tudtak lépni a nemzetközi piacra. A foglalkoztatás mértéke is lényegesebben magasabb lett az év végére, a közfoglalkoztatásban résztvevők aránya egyre csökkent. Szárnyalt az építőipar. A tervek szerint az ország ily módon történő erősítése 2022-ben is napirenden volt, ugyanakkor a tavaly februárban kitört orosz-ukrán a háború megváltoztatta az egész világot. Elszabadultak az energiaárak, ezzel pedig valamennyi termék ára is egyre magasabbra kúszott. Részben mesterségesen gerjesztett infláció alakult 2022-ben, hiszen az áremelkedések közgazdasági megalapozottsága mellett a piaci magatartás problémája is megjelent. A történések átrajzolták a kormányzati stratégiát. Világossá vált, hogy szükséges megtartani a korábbi évek munkahelyteremtő beruházásait, a támogatásokat, melyek az előrelépést segítették. Meglátásunk szerint a kialakult válsághelyzet ezzel a módszerrel kezelhető. Élénkíteni kell a beruházásokat, a vállalkozásokat – és ezzel együtt a munkahelyeket is – meg kell védeni. A kormányzati törekvések tehát továbbra is a munkahelyteremtő- és megtartó támogatásokat részesítik előnyben, erről fog szólni a következő néhány év.

Magyarország hosszas várakozást követően mostanra hozzáférést kapott az európai uniós forrásokhoz.

Megszületett a megállapodás, de a források nem érkeznek olyan tempóban, ahogyan mi szeretnénk. Ez többek között azért is történik, mert az európai gazdaság leült. Valamennyi jelentős európai ország gazdasági teljesítménycsökkenése befolyásolta Európa likviditását. Nem tudjuk, hogy összeurópai szinten hogyan lehet kezelni a kialakult helyzetet, viszont mi a magunk útját keressük. Mostanra elegendő önbizalommal fogalmazhatunk meg nagy terveket. A kormányzati stratégiából kiolvasható, hogy főként gazdasági területen törekszik Magyarország a más országokkal való kapcsolatok kiépítésére, és a célunk, hogy európai középhatalommá váljunk.

Debrecen kiváló példája annak, hogyan lehet jól kezelni a külföldi befektetéseket. A cívisváros ereje, régiós szerepe egyre növekedik, és ami fontos, hogy a fejlődésében az agglomerációs térség is megtalálhatja a számításait. Hazánk tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, de vannak olyan nemzeti érdekeink, melyeket meg akarunk valósítani, és melyeket nem rendelünk alá olyan célkitűzéseknek, melyekkel nem értünk egyet.

Tasó László országgyűlési képviselő

Fotós: Czinege Melinda

Azt mondta, hogy Debrecen fejlődésében az agglomerációs térség is megtalálhatja a számításait. Hogyan mutatkozik mindez a választókerületét érintően?

Egyeztetések folynak többek között a nyíradonyi Tudományos és Technológiai Park fejlesztésével kapcsolatban. Itt helyben várunk olyan befektetőket, akik nem Debrecenben gondolkodnak, vagy már a cívisváros nem tud nekik lehetőséget teremteni. Debrecen ipari területei megteltek, ami jó hír, és egyben lehetőség a környező településeknek. Arra törekszünk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az ide érkező befektetőknek. Kulcsfontosságú kérdés az is, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, és ebben nagy szerepe van a munkahelyteremtő beruházásoknak. Tervezhetővé szeretnénk alakítani a fiataljainknak a jövőt a térségben. A célunk, hogy itt találják meg a számításaikat, persze senkit nem akadályozunk meg abban, hogy távolabb, akár országhatáron túl keressen lehetőséget, de mindenkit hazavárunk. Nemcsak kiszámítható jövőt, hanem megfelelő körülményt is teremtünk. Idén a már korábban megkezdett terveinket szeretnénk megvalósítani, több fejlesztést indíthatnak a választókerület települései is egyebek mellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatain elnyert források felhasználásával. Az elmúlt időszakban is nagyon sok fejlesztést végeztek el, az oktatási-nevelési infrastruktúrát emelték, több középületet újítottak fel, számos energetikai fejlesztést végeztek el.

Utóbbira igen nagy szükség volt, hiszen az elszabadult energiaárak rámutattak az ilyen típusú beruházások jelentőségére. Az energiaárak miatt szinte minden vármegyei önkormányzat nehézségekkel küzdött.

Igen. Azt viszont fontos kiemelni, hogy ez a helyzet mindenkinek felnyitotta a szemét. Láthattuk, hogy amikor kellett, mindannyian tudtunk kevesebbet fogyasztani. Az olcsó energiának nem volt becsülete. A kialakult helyzet miatt nem az önkormányzatainkat, inkább a lakosságot féltem, hiszen nehéz helyzetben élő térségekről beszélünk, akármelyik járásunkat nézzük. Bízunk a legjobbakban.

Az állami rezsitámogatás megjelenésével sok önkormányzat fellélegezhetett. Hogyan érintette támogatás a választókerületet?

Szükség volt a segítségre, ezért örömmel értesültünk arról, hogy a magyar kormány megsegíti azon településeket, melyek megtesznek mindent annak érdekében, hogy kevesebb energiát használjanak fel. Az önkormányzatok feladata volt elkészíteni az intézkedési tervüket, melyet megvizsgált a kormány, és mely alapján odaítélte a támogatásokat. Debrecen kapta a legnagyobb forrást, mellette Hajdúhadház és Vámospércs 60, Hajdúsámson 42, Nyíradony pedig 31 millió forintos támogatást kapott. A segítséggel nyugodtabban tervezhetik a jövőjüket az önkormányzatok, és emellett az iparűzési adót is visszakapták. Hangsúlyozom, hogy ettől még nem számítunk nyugodt esztendőre. Nehéz időszakra számítunk, de a célunk, hogy a megkezdett beruházásokat befejezzük.

Milyen beruházások ezeket?

Folyamatban van a 471-es út fejlesztése Debrecen belterületén, mely a tervek szerint 2024 nyarán érhet a végére, és utána kezdhetjük el a hiányzó egy kilométeres, Kassai útig érő szakasz befejezését. Emellett mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a debreceni keleti-északi körgyűrűnek az első szakasza – a 471-es úttól a 4-es útig – hamarabb készüljön el, mert az elkerülő útnak a következő három-négy éves tervezett fejlesztések miatt fontos szerepe van. Folytatjuk a települések közötti útszakaszok felújítását is, emellett bölcsőde és óvoda épül, és sok zöldberuházás valósulhat meg. Valamennyi településen lesznek belterületi útfejlesztések, és sok helyen turisztikai célú beruházások indulhatnak. Ezen túl a helyi vállalkozások is lehetőséget kapnak a fejlődésre, számíthatnak a munkahelymegtartó támogatásokra. Fontos, hogy a települési önkormányzatokkal jó kapcsolatot ápolunk, az együttműködéseink kulcsfontosságúak.

Hogyan értékeli a térség fejlődését?

Van még pótolnivalónk, bár vitathatatlan, hogy önmagunkhoz képest nagyot léptünk előre. A kormány kiáll a vidékfejlesztés mellett, és mi, országgyűlési képviselők azon dolgozunk, hogy ez a szándék megvalósuljon. A vidéknek szüksége van a felzárkózás lehetőségére, nem várhatunk tovább.

Mely fejlesztések élveznek előnyt a következő időszakban?

Az energiaárak emelkedése miatt a költségcsökkentő beruházások rendkívül fontosak. Emellett minden olyan fejlesztésre szükség van, ami a lakhatási körülmények javítását segíti, és továbbra is kiemelt ügy a belterületi utak építése. Ami fontos még, hogy a szakképzés területén is előre lépjünk, hiszen a térség beruházásai rendkívüli módon igénylik a szakembereket. Debrecennel együttműködve Nyíradony is vezető szerepet vállalna a szakképzés fejlesztésében, itt helyben már elérhető intézmény van, ami sok diákot vonz a Partiumból is.

Milyen kilátásokkal tekint az elkövetkező időszakra?

Lassabban, kevesebb lendülettel lefutó évre számítok, ugyanakkor tervezhető lesz, és úgy gondolom, hogy lesz lehetőségünk méltó módon megünnepelni a sikereinket. Abban reménykedem, hogy a családpolitikával összefüggő terveink célba érnek, továbbá, hogy erősödnek a közösségeink. Magyarország nem engedhet a számára fontosnak tartott értékekből. Ha világos elképzelésünk van a jövőről, arról, hogy mit képviselünk, akkor nem sodródunk az árral.

Bucsi Bernadett Ildikó