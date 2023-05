Részletezte, hogy a két nagy gazdasági övezet víziközmű-infrastruktúrájának fejlesztését tudják garantálni, ezen belül a szürkevíz kérdésének megoldása is kézzelfoghatóvá és elérhetővé válik, így az ipar számára ivóvíz helyettesítő megoldásként tudják biztosítani a szürkevizet.

Megkapjuk azt a forrást, mellyel tervezni, majd kivitelezni tudjuk a szennyvíztelep fejlesztése kapcsán a szürkevíz-előállítás feltételeit

– mutatott rá. Elhangzott az is, a program 2023 és 2026 közötti időszakra vonatkozik, így mire a város nagyobb iparterületein a nagyobb vízfogyasztású egységek üzembe állnak, addigra a szürkevíz-kapacitás feltételei biztosítva lesznek.

Papp László polgármester adott tájékoztatást a beruházásról

Kitért rá, hogy a városi ivóvízhálózat és a vízbázisok fejlesztésének a tervezésére is megkapják a forrásokat; az 1-es, 2-es és 4-es vízműtelepek fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése is megtörténik. Itt az utak, gépészeti rendszerek, és a hozzákapcsolódó vezetékrendszer felújítása, illetve bővítése is megtörténik. A polgármester hangsúlyozta, a szennyvíztelep bővítése is elengedhetetlen. Rámutatott, ez a telep az egyik legfenntarthatóbb és legkörnyezettudatosabb egysége Debrecennek, hiszen annyi biogázt termelnek itt, amennyiből annyi energiát lehet előállítani, ami a város teljes közvilágítási rendszerének energiaellátásával azonos, de el is fogyasztja ezt az energiát.

Nemcsak a debreceni víziközműrendszer fejlesztésére kaptak forrást. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) egy fontos eleme a debreceni vízellátásnak, napi 30 ezer köbméter víz érkezik a városba a Keleti-főcsatornából. Éppen ezért meg kell újítani a következő években a TRV Debrecent ellátó rendszerét; szivattyútelepek, vezetékrendszerek fejlesztése lesz napirenden itt.

Papp László ismertette azt is, hogy a lakossági területeken is elkezdik a víziközműrendszer felújítását, a keleti városrészre fókuszálva főként.

A program érinti Hajdúsámsont, Sámsonkertet, Lencztelepet, a Biczó István-, a Meggyes- és Kondoroskertet, a Vágóhíd utca két oldalát barnamezős területen és Bánkot is. Tudatta, része a programnak a Fényes udvari víztorony felújítása is.

A kormányhatározat egy másik része vasútfejlesztésre vonatkozik, a Debrecen és Balmazújváros közötti vasútvonal villamosítása történik majd meg 65,6 milliárd forintból. A polgármester rámutatott, ez az első komoly elővárosi vasútfejlesztés. Papp László megköszönte a kormánynak, hogy nem csak szavakkal támogatja Debrecen fejlődését.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő

Kósa Lajos országgyűlési képviselő szavai szerint fontos, hogy csak olyan beruházások valósulnak meg, amire a városnak szüksége van. Hangsúlyozta, ezek nem a különböző vállalatok infrastrukturális fejlesztéséért valósulnak meg. Mint mondta, a szürkvíz felhasználása egészen addig csak egy elvi lehetőség, míg nincs meg az a rendszer, amivel a szürkevizet tudják szolgáltatni.

Ezek a beruházások a debreceni vízműrendszert, a vízszolgáltatás és a szennyvíztisztítás biztonságát, továbbfejlesztését szolgálják. Debrecen az ország legnagyobb vidéki városa, helyes, ha élen járunk abban, hogy a vízszolgáltatási és szennyvíztisztítási rendszerünk is élen járjon

– szögezte le.

Kósa Lajos szerint hiába van nagyon jelentős kapacitásunk vízszolgáltatásban, ha nem óvjuk, védjük azt, ezért olyan rendszert kell üzemeltetni, ami segít ennek a megvédésében. – Van elég vizünk, Debrecen kifejezetten gazdag rétegvizekben, de ezt kímélni kell, ha lehet, ki kell váltani, fejleszteni kell a vízközmű-szolgáltatást, a rendszereket, a csatornahálózatot, és akkor a következő 20-30-40 évben is azt tudjuk mondani, hogy az utódainkra egy nem kizsigerelt vízkészletet hagyunk – húzta alá. Kósa Lajos úgy fogalmazott, ma Debrecen a vizes beruházások magyarországi fővárosa, hiszen ezen fejlesztés mellett folyik a Civaqua-program is.

Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Gorján Ferenc, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy ez egy történelmi időszak Debrecen életében víziközmű-szolgáltatás szempontjából is.

– Alapvetően úgy átstrukturálódik a város, hogy hozzá kell igazítani az alapinfrastruktúrát. Ennek a kormányhatározatnak szakemberként és felelős vezetőként azért örülök, mert gyakorlatilag figyelembe vették azt, hogy a lakosság ellátásbiztonsága az első. Illúzióink ne legyenek, ezektől a beruházásoktól nem lesz kevesebb csőtörés, de a főműveket fogjuk megújítani, valamit új főműveket tudunk létesíteni, amik az elkövetkező 50, vagy akár 100 évre megalapozzák a város biztonságos ellátást – mutatott rá.

