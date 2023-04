Tavaly decemberben hetente számolt be a Haon a településeket érintő sikeres pályázati eredményekről, mellyel már egyértelművé vált: minden nehézség ellenére is a fejlődésről fog szólni a 2023-as esztendő is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) programban benyújtott vármegyei pályázatok szinte minden településnek jó hírt hoztak a karácsonyfa alá. A nyertes pályázatokból több tíz- és száz millió forintos beruházások indulhatnak el a remények szerint még idén, de van olyan település is, ahol több milliárd forintot költhetnek el fejlesztésekre. A teljesség igénye nélkül energetikai beruházások, kül- és belterületi, valamint kerékpárút-fejlesztések valósulhatnak meg, sok helyen bővítik vagy korszerűsítik a helyi oktatási-nevelési vagy szociális intézményeket.

Folynak a háttérmunkálatok

Kíváncsiak voltunk arra, hogy április végén hogy állnak a fejlesztések előkészítési munkái.

Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere elmondta, a marinkai városrész fejlesztését, valamint a tájház felújítását szolgáló pályázatok kiviteli tervei már készülőben vannak. Hozzátette, hogy a városban ezenkívül az Arany János és a Rákóczi utca felújítása történhet meg TOP Plusz-forrásból, 300 millió forintól, ezek a tervek engedélyre várnak. Ménes Andrea elmondta azt is, hogy egy korábban elnyert pályázati forrásból megvalósítható, belvízelvezetés fejlesztését szolgáló projekt is függőben van, melyhez kapcsolódóan ismét elindították a közbeszerzési eljárást.

Berettyóújfaluban már hónapok óta láthatják az arra járók, hogy épül az új piac, a helyszínen a Haon is járt januárban, amikor megkezdődtek a munkafolyamatok. A beruházásban itt a korábbi könnyűszerkezetes sátor helyére egy modern piaccsarnok épül, mely hosszú évtizedekre biztosíthatja a megfelelő minőségű vásárlási és árusítási körülményeket.

Épül az új piac Berettyóújfaluban

Forrás: Napló-archív

Muraközi István polgármester megkeresésünkre elmondta, ezt a fejlesztést ősszel fejezik be. A TOP Plusz-pályázatokkal kapcsolatban kifejtette: jelenleg még a tervezőasztaloknál folyik a munka, a kiviteli tervek vannak készülőben.

Nyíradonyban várhatóan nyár végén, ősszel érnek látványos fázisba a tervezett beruházások.

Nyíradonyban várhatóan nyár végén, ősszel érnek látványos fázisba a tervezett beruházások

Forrás: Napló-archív

– A TOP Pluszos projektek tervezési munkáit végezzük most. Úgy gondolom, hogy nyár végén meg tudjuk kezdeni az energetikai fejlesztéseket, melyre 380 millió forintot nyertünk, és a reményeink szerint ősszel a belterületi utak építése is megkezdődhet az aradványpusztai teleülésrészen, ez 415 millió forintból valósul majd meg – mondta el Tasó Béla polgármester. Az energetikai fejlesztés az Aradványpusztán lévő közösségi házat, a nyíradonyi rendőrőrs épületét, továbbá egy közfoglalkoztatási telephelyet érint majd.

Óvoda bővül, bölcsőde és út épül

Projektnyitó sajtóeseményt tartottak április 26-án, szerdán Bocskaikertben,

itt elkezdődhet a Napsugár Óvoda bővítése több mint 201 millió forint vissza nem térítendő támogatásból.

Látványterv a bocskaikerti óvodáról

Forrás: önkormányzat

Mivel a település lakosságszáma dinamikusan emelkedik, és ennek köszönhetően a gyermekek száma is folyamatosan nő, az önkormányzat az óvodát további két csoportszobával bővíti a hozzájuk tartozó öltözők és mosdók építésével együtt. A fejlesztés eredményeként a meglévő épület alapterülete 196 négyzetméterrel nő, a fenntarthatóság jegyében az épületrészt geotermikus energiával fűtik majd. Szőllős Sándor polgármestertől megtudtuk: a fejlesztést szeptemberig szeretnék befejezni.A polgármester elmondta, összességében 600 millió forint értékben nyert a település fejlesztésre pályázatot, így a közeljövőben megkezdődhet egy külterületi útfejlesztés a temetőhöz vezető szakaszon, továbbá három belterületi út aszfaltozása is elindulhat. Emellett napelemeket telepítenek az óvoda, az iskola és az önkormányzat épületére, továbbá a buszmegállókhoz zebrát, a Teleki utcán járdát építenek és felszíni csapadékvíz-elvezető árkot alakítanak ki.

Már látványos a bölcsődei beruházás Kabán, emellett befejezés előtt áll a külterületi útfejlesztési projekt közbeszerzése is, mely a 4-es út-Aranyi út összekötő szakaszát érinti – tudtuk meg Szegi Emma polgármestertől.

Kabán bölcsőde épül, és számos jelentős beruházás előkészítés zajlik

Forrás: Napló-archív

A TOP Plusz-pályázatokat érintően kifejtette, közbeszerzés indulhat el a belvízelvezetési rendszer, a kerékpárút, illetve a közvilágítás építésére. Emellett a régi rendőrségi épületnek és a Szilágyi doktor-féle háznak a belső felújítása, valamint energetikai korszerűsítése van napirenden. Szegi Emma kiemelte: