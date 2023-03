A polgármester beszámolt arról, hogy a képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat megvásárolta a Gringó Éttermet, mert szeretnék a fürdő, valamint a város vendéglátását színvonalasabbá tenni. Az önkormányzat e hónapban üzemeltetésre hirdeti a helyet a jövőbeli üzemeltető támogatásának ígéretével.

Új adónemként az idegenforgalmi adó jelent meg a 2023. évi költségvetésben, 300 forint/éjszaka áron. Emellett fontos változás a költségvetésben az, hogy a védőnői szolgálat nyáron átkerül az állami szférába, továbbá, hogy dr. Benei József nyugdíjba vonul. A polgármester elmondta, hogy van fogász jelentkező a megüresedett helyre, és hogy önkormányzati fenntartásban megmarad a fogászat.

Indulnak a helyi fejlesztések

A helyi közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a Start Mintaprogramban három program valósult meg: a mezőgazdasági növénytermesztés; a belterületi közutak karbantartása, belvízelvezetés és komposztkészítés; illetve a helyi sajátosságokra épülő program. Az utóbbi részeként száraztésztát készítettek Kabán a közfoglalkoztatásban résztvevők, akik csaknem három mázsa száraztésztát készítettek, továbbá ide tartozott az asztalos munkát végzők tábora is, akik tavaly hatalmas teljesítményt nyújtva a munkásszálló bútorait készítették el. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 47 fő vett részt, ők a helyi intézményekben segítették a feladatellátást.

Szegi Emma, Kaba polgármestere

Szegi Emma beszámolt a következő időszakra eső fejlesztésekről is. Elmondta, hogy több folyamatban lévő pályázata van a városnak.

Épül a bölcsőde, továbbá közbeszerzés előtt áll a Silver Majort érintő külterületi út építése. Komplex városfejlesztési program megvalósításra 700 millió forintot nyert Kaba, ebből 200 millió forint belvízelvezetési fejlesztést szolgál, a fennmaradó összegből a Cukorgyár környékén a világítás helyreállítását végzik el, és kerékpárutat is építenek; ezen túlmenően a jásztótérre vásárolnak egy játékkomplexumot.

A fejlesztések sorában érintett a régi rendőrségi épület, továbbá a Szilágyi doktor-féle ház is. A felújítás és energetikai korszerűsítés után utóbbit a helyi néptáncok használhatják, előbbi pedig helytörténeti gyűjteménynek ad majd helyet. Engedélyezés alatt vannak a belterületi útépítéshez tartozó tervek, a város 420 millió forintot költhet erre a célra. Szegi Emma elmondta, hogy most minden olyan utca és zug aszfaltot kap, ami korábban nem kapott, így év végére minden utca aszfaltos lehet Kabán.

A 2023. évi költségvetésben számoltak az évközbeni programokra is, többek között elszármazottak találkozója és Káposztás napok is lesz, de idén ünnepli a 20. jubileumát a város, továbbá ősszel újra szerveznek szüreti bált is.

A polgármester végül megjegyzést tett arra, hogy az utóbbi időszakban elszaporodtak a kóbor ebek a városban, mely probléma az önkormányzatnak súlyos milliókba kerül. Kiemelte, hogy jogszabály kötelezi az ebtartókat, ezek betartására figyelmeztette az érintetteket, és hangsúlyozta, hogy a jövőben ellenőrzésekre kell számítani a városban.

