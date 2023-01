Az elkövetkezendő hónapokban jelentős változással kell számulniuk azoknak, akik a berettyóújfalui piacon árusítanak, illetve időről időre ott vásárolnak. Egy határon átnyúló pályázat segítségével ugyanis a piac teljesen új arculatot kaphat. A beruházás kivitelezését múlt héten kezdték el. Mivel a fejlesztés nem kis felfordulással jár, továbbá átszervezéseket is igényel, a helyi önkormányzat az érintetteknek január derekán fórumot tartott, ahol ismertette a legfontosabb tudnivalókat. A fórumon Muraközi István polgármester először a támogatást nyújtó pályázatról szólt. Elmondta, hogy az uniós támogatás összege 786 ezer euró (mintegy 310 millió forint – a szerk.), emellett 92 ezer euró (37 millió forint) hazai támogatás, valamint 46 ezer euró (18 millió forint) saját forrás biztosítja a beruházás anyagi hátterét. Megjegyezte, hogy a pályázat elszámolását még az idén el kell végeznie a városnak, így a következő hónapok biztosan a kivitelezésről fognak szólni.

A sátor helyére modern piaccsarnok épül

Forrás: KISS ANNAMARIE

A városvezető felidézte, hogy 2021 júniusában tartottak először lakossági tájékoztatást a piaci beruházással kapcsolatban, akkor a képviselő-testület bemutatta a tervezetét, később pedig közmeghallgatáson is szóba került a fejlesztés. Kifejtette: a cél, hogy a most meglévő könnyűszerkezetes sátor helyére egy modern piaccsarnok épüljön, mely hosszú évtizedekre biztosíthatja a megfelelő minőségű vásárlási és árusítási körülményeket. Megjegyezte, hogy a kellemetlenségeket most kell elviselni, a 2023-as év nem a megszokott módon zajlik majd e területen.

Az építkezés miatt mindenkinek fel kell adni az eddig kényelmi helyzetét. A kereskedőknek, a vásárlóknak, a kivitelezőnek is kompromisszumot kell kötni

– mondta el a január 19-én tartott fórumon a polgármester.

A kivitelezéssel kapcsolatban kifejtette, hogy korábban két megoldás körvanalazódott. Az egyik szerint az építkezés ideje alatt bezárták volna a piacot, és az értékesítést átszervezték volna egy másik helyszínre. – Az önök érdekeit figyelembe véve ezt elvetettük, mert úgy gondoljuk, hogy akkor az üzleteknek a forgalma lenullázódna – mondta. Leszögezte, hogy az elsődleges szándék az volt, hogy az építkezés ideje alatt is folyamatosan működhessen az értékesítés. Tervet kellett kidolgozni ahhoz, hogy egyetlen üzletet se kelljen bezárni, és hogy a terület legalább gyalogosan megközelíthető legyen.

Felháborodást keltett a változás

A közlekedés rendjének változásáról, valamint a piaci értékesítés menetéről a Városfejlesztési Osztály munkatársai, Sólya László irodavezető és Demény Zsolt általános irodavezető-helyettes számoltak be.

Az elődásban elhangzott, hogy a piacon eddig megtalálható sátrat, valamint a mögötte lévő vízműkutat övező pavilonsort lebontják, ezzel átláthatóbb, szabadabb, könnyebben megközelíthető területet alakítanak ki.

Felbontják a sátor alatt lévő burkolatot is, egészen az üzletek előtt lévő utak szegélyéig.

Berettyóúfaluban a csütörtök és a szombat a piaci nap, ezek az alkalmak külön szervezést igényeltek. A munkálatok miatt a korábban sátor alatt árusítókat átszervezték a Millennium úton lévő parkolók területére, ezt az útszakaszt piacnapokon teljesen elzárják a forgalom elől 6:30 és 14 óra között. Elhangzott, hogy ezen a területen ugyan délután kettőkor feloldják a lezárást, de az út mentén kihelyzetett árusítópavilonok továbbra is ott maradnak, azokat a beruházás lezárásáig nem mozdítják el. Kitértek arra is, hogy a piac belső udvarát gépjárművel csak a kivitelező által meghatározott és lezárt munkaterületen kívüli részeken lehet megközelíteni.

Buj Edina piaci árus

Forrás: KISS ANNAMARIE

A beruházással kapcsolatban választ adtak a felmerülő kérdésekre, a részleteket is megosztva. Így például beszéltek arról, hogy az új létesítmény csaknem akkora lesz, mint a most lebontásra ítélt sátorszerkezet, viszont szinte teljesen zárt lesz, csak a keleti oldalról nyitott. A tervek szerint az épületben lesz világítás, továbbá víz- és áramvételi lehetőség, utóbbi azonban nem külön-külön az árusítóasztaloknál lesz elérhető. A fórumon megjelent árusok közül többekben felháborodást keltett a gépjárművel való megközelíthetőség kijelölése, és voltak, akikben az épülő vásárcsarnok keltett aggodalmat. Akadtak olyanok, akik attól tartottak, hogy mivel az új létesítmény valamelyest mégis kisebb lesz, mint a mostani sátor, nem fognak beférni a vásárlók. A városvezetés érvelt e felvetés ellen arra a korábbi általános helyzetre utalva, hogy rendszeresen több teherautó állt bent a piac területén, ami nem kevésbé vette el a területet az árusítástól.

– Rendet fogunk tenni a piacon – hangzott el a városvezetés részéről.

A közösségi oldalon élőben közvetített fórum követői között akadt olyan, aki hozzászólásban fogalmazta meg véleményét, és megjegyezte, hogy nem a vásárcsarnok építésével, helyette inkább a járhatatlan utcákkal kellene foglalkoznia a városvezetésnek. A panasztevő szerint a jelenlegi piac is kielégíti az igényeket.

Sokkal kényelmeseb lesz a vásárlás

Ugyan a kommentben érkező felvetésre nem érkezett válasz, személyes tapasztalataink alapján azonban azt mondhatjuk, nem mindenki ért egyet a hozzászólóval. Néhány napja személyesen is ellátogattunk a helyszínre, hogy megkérdezzük az árusokat, valamint a vásárlókat, mit szólnak a fejlesztéshez. Megérkezvén már munkaterület fogadott, a máskor élettel teli tér körül szalag húzódott, jelezve: tilos a belépés. A kivitelezésen dolgozó szakemberek már a meglévő épületek lebontását végezték.

Péntek lévén nem a nyüzsgő piacnapon tudtunk érdeklődni, sőt, az időjárás is éppen ottjártunkkor mutatta meg a téli arcát. Hófúvás fogadott, bár a tájat nem fehérítette a csapadék, arra éppen elég lehetett, hogy sokakat visszatartson egy piaci kiruccanástól. Noha nem kedvezett az időjárás, és pont nem is piacnapon érkeztünk, szerencsénkre még így is találkoztunk vevőkkel azokban a piaci üzletekben, melyeket nem érint a mostani beruházás.

Nagy Lajosné ezúttal éppen csak beszaladt a zöldségeshez

Forrás: KISS ANNAMARIE

Örömmel tértünk be egy zöldségeshez információért, ahol láthattuk: a törzsvásárlókat nem tántorítja el semmiféle zivaratar. A helyi idősek egymás után térültek-fordultak a falatnyi üzletben, ki-ki déli gyümölcsökkel, almával, zöldséggel vagy savanyú káposztával megrakott szatyorral távozott. Közeledve a bejárathoz már hallhattuk vevő és vásárló jó kedélyű csevejét, itt így szokás. A mosolygós Buj Edina nevén szólította a vásárlóit, de mint magunk is meggyőződhettünk róla, sok esetben már azt is tudta, ki miért jön. Egy idős urat szolgált ki érkezésünkkor, a helyi férfi azt mondta: mindig itt vásárol. Neki fontos, a közvetlen kapcsolat, és hogy ismerősnél hagyja ott a pénzét.

Nagy Lajosné ezúttal éppen csak beszaladt a zöldségeshez, nem vásárolt sokat, most nem akart cipekedni. Azt mondta, hogy szeret a piacon vásárolni, főként ide jár. Szerinte előnyére válik a városnak ez a beruházás, hiszen a mostani nem egy kedvező megoldás. Szatmári Gáborné is osztozott ebben a véleményben, ő is várja, hogy szebb környezetben vásárolhasson, mert ugye, inkább itt, a piacon szeret költekezni.

Az eladó is szívesen beszélgetésbe elegyedett velünk. Elmondta, hogy kimondottan örül a fejlesztésnek, hiszen az új piacon már sokkal kedvezőbb feltételek fogadják majd a vevőket, de előny lesz az árusoknak is, hogy széltől, csapadéktól óvó helyen kínálhatják portékáikat. A nyár végéig húzódó felfordulásra csak annyit mondott: most még szokatlan, hogy az árusok nagy része a parkolóba költözött, de megéri türemesnek lenni, hiszen végül lesz egy szép piacuk.

A vásárcsarnok csak másabb lesz, mint ez a sátor, ami ki van téve az időjárási körülményeknek. Most pont láthatjátok, hogy a hó is bepustol a sátor közepéig, de nem jobb elviselni ezt a rettenetes szelet, huzatot sem. Az új piac fedett lesz, és három oldala zárt, az csak kulturáltabb. Szép lesz, mi nagyon várjuk. Sokan ide járnak, itt mindig van élet. Tavasszal már teljesen benépesül a piac, szükség van a fejlesztésre

– jegyezte meg.

Szatmári Gáborné is várja, hogy szebb környezetben vásárolhasson

Forrás: KISS ANNAMARIE

Megnéztük azt is, hogy az átszervezett árusítópultokat a beharangozott módon helyezték-e ki. Láthattuk, hogy így tettek, hiszen a Millennium úti parkoló egyik oldalában ott sorakoztak a fedett asztalok, ottjártunkkor épp üresen. A tervek szerint a beruházást hét hónap alatt fejezik be, ami azt jelenti, hogy augusztus végéig eltartanak a munkálatok. Az elképzelések szerint szeptember végén pedig már az árusok és vásárlók is benépesíthetik a megújult területet.

BBI