Talán nem túlzás azt mondani, hogy az energiaválság átírta a megyei települések életét. Az elmúlt időszakban, és a most következő hetekben is sorra tárgyalják városok és községek képviselő-testületei a kényszerű döntések sorát, melyekkel sok esetben nemcsak a spórolás, hanem a túlélés a cél. Intézmények kapui zárnak be hónapokra, sok száz munkavállaló költözik más helyre a takarékossági intézkedések miatt. A következő hetekben viszont egy olyan időszak veszi kezdetét, ami korábban nem a megszorításokról, hanem a közösen töltött időről, a szeretetről szólt. A karácsony előtti hetek várakozásának meghittségét is felülírhatja a világot sújtó válság? Megkérdeztünk néhány megyei településvezetőt, hogyan készülődhetnek az adventi időszakra a jelenlegi körülmények között.

Fények szolidabban, vagy egyáltalán nem

Szőllősi Roland, Pocsaj polgármestere azt mondta, hogy két adventi koncerttel is készülnek a lakosságnak, az egyik a református, a másik pedig a katolikus templomban kap helyet. A karácsonyi fények azonban a korábbi évekhez képest visszafogottabb pompájukban melengetik majd a helyiek szívét. – Adottak a lehetőségeink. Az elmúlt években vásároltunk LED-es karácsonyi fénytechnikát, melynek nem nagy a fogyasztása, most ezeket fogjuk előnyben részesíteni – mondta el.

Dani Béla Péter, Biharkeresztes polgármestere leszögezte: településüket az adventi időszakra vonatkozóan is érinti fogja a takarékoskodás. – A karácsonyi díszkivilágításunk nem kerül fel most, kivétel lesz az adventi gyertya, ami pedig kizárólag adventi vasárnapokon világít majd. A programjaink nagy részét kint, a jászolnál szoktuk tartani, ezeket nem érinti változás. A beltéri rendezvényeink esetében a művelődési ház nagyterme áll majd a rendelkezésre, ott korlátozott létszámmal tudunk majd látogatókat fogadni. Tehát gyertyagyújtás lesz, emellett karácsonyi és jótékonysági koncert, valamint vásár is várja majd a helyieket – sorolta a terveket a polgármester.

Hosszúpályit sem kíméli a válság, Zara András polgármester arról tájékoztatott: több intézkedést meghoztak a fűtési időszakra vonatkozóan. Egyes intézményeikben nem lesz melegebb 18 Celsius-foknál, míg más esetekben ideiglenesen átszervezték a munkavégzés helyszínét. Elmondta, hogy mivel a helyi általános iskolában most is zajlik a felújítás, ezért nyolc osztály a művelődési házba költözött, így az épületre vonatkozó számlák kifizetését a KLIK magára vállalta. Az adventi időszakra pedig az önkormányzat különített el külön keretet, így nem kell lemondania a meghitt programokról a hosszúpályiaknak.

A három történelmi egyházunkkal közösen gyújtunk gyertyát majd a Magtár előtti téren, itt lesz gyermekműsor és kisebb vásár is. Ugyanakkor döntéseket hozunk kellett, nem lesz díszkivilágítás a településen

– mondta el.

Vasárnap már lángra lobban az első láng

Ebesen november második felében tárgyal majd a képviselő-testület a települést érintő megszorításokról, de Szabóné Karsai Mária polgármester arról tájékoztatott: bár lesznek intézkedések Ebesen, jelenleg nincsen tervben változás az adventi időszakot illetően. – November 27-én lesz az adventi rendezvényünk, ekkor felkapcsoljuk az ünnepi fényeket. Lesz adventi koszorú a főtéren, illetve egy fenyőfát is feldíszítünk – részletezte az elképzeléseket.

Bárándon is a következő hetekben kerülnek napirendre a válságkezelési intézkedések, az adventi időszak programjairól is később születnek döntések. Kovács Miklós polgármester azt mondta: ha lesznek adventi események a településen, akkor minden esetben kültéren.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere elmondta: október 11-én meghozták az energiamegtakarítással kapcsolatos intézkedéseik java részét. Ilyen volt például, hogy a városháza, illetve a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) irodai állománya elköltözött a megszokott helyéről egy energetikailag korszerűbb épületbe; éppúgy, mint művelődési ház és a könyvtár is. A helyi óvoda három telephelyéből pedig mindössze kettő üzemel a fűtési időszakban. Mint megtudtuk, az adventi időszakot ugyanakkor nem a lemondás jellemzi majd: a tervezett ünnepi programjaikat megtartják.

A gyertyagyújtásokat és a Hajdúdorogon már megszokott ünnepségsorozatot is megtartjuk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van rá külső anyagi forrás. Mivel nálunk hat hét a karácsonyi készületek ideje, ezért e hét vasárnap, november 13-án az első szál gyertyát meggyújtjuk

– osztotta meg. Hozzátette, változás a településen az adventi fények kapcsán várható, az ugyanis sokkal szerényebb formában, a városközpontban, az adventi koszorú területére fókuszálva világítja majd a teret 2022 utolsó heteiben.

BBI