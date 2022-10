Az évenként ismétlődő céglátogatások tapasztalatai alapján az EDC Debrecen és Debrecen Megyei Jogú Város a folyamatos fejlődés érdekében a cívisvárosi és környékbeli kis- és középvállalkozások számára indít képzési programot.

A B(usiness) 2030 – Hatékony vállalkozások elnevezésű ingyenes képzésről bővebben a péntek délelőtti sajtótájékoztatón Barcsa Lajos alpolgármester tájékoztatta a megjelent cégvezetőket az EDC Debrecen Központi épületében. – Jelenleg is zajlik a kis- és középvállalkozói parknak a kialakítása a Déli Ipari Parkban. Ennek majd tervezzük további folytatását, de nemcsak az infrastruktúra fontos, hanem a menedzsment tudás is. A B(usiness) 2030 képzésre igyekeztünk szakembereket összeszedni a piacról, akik olyan tudást és gyakorlati ismerteket tudnak átadni a vállalkozásoknak, amiket a mindennapi üzleti életben is tudnak hasznosítani – emelte ki az alpolgármester. Hozzátette, most októberben indul el a képzés, és májusig fog tartani. A rezsi és energiahatékonyság jelenleg egy központi téma, ezzel kapcsolatban is lesz tapasztalatcsere a multinacionális cégekkel.

Az eseményen felszólalt Harsányi Zsolt, az EDC Debrecen vállalkozásfejlesztési vezetője is, aki arról beszélt, miért ne lehetne szervezni olyan tudásátadást, ami a vállalkozásoknak a fejlődését szolgálhatja. – Az igények átalakultak, és sokkal gyakorlatiasabb dolgokról szeretnének a cégek tudni. Eleinte azt gondoltuk, hogy a feldolgozó- és termelőipart fogja érdekelni a hatékonyságnöveléssel kapcsolatos képzés, de a visszajelzések alapján nagyon vegyes lett ez a kör. Hat szolgáltató-, tizenhat termelő- és nyolc vegyes iparágban dolgozó cég jelentkezett. Fontos volt tehát, hogy egy rugalmas képzést rakjunk össze, ami minden iparág összes szereplőjének egyaránt hatékony – fejtette ki Harsányi Zsolt.

A program trénerei Gurabi Attila lean szakértő, a Kaizen Institute Hungary Kft. tanácsadója és Pető Sándor folyamatfejlesztési-, lean-, autóipari szakértő, Magyarország egyik legaktívabb lean közösségének, a Leannovation Egyesületnek társalapítója és elnökségi tagja egyetértettek abban, hogy a képzés nagyon gyakorlatias, emellett fontos, hogy a kívülről jövő fenyegetéseket eredménnyé tudják alakítani a vállalkozás vezetői. Kiemelték, a hátrányokból előnyt kell kovácsolni, s a lean szemlélet megismerése közelebb visz a nagyvállalati szereplők működési elveinek megértéséhez. A standardizálás, az optimalizált menedzsment és döntéshozatali folyamatok, a megfelelően kialakított felső vezetői- és középvezetői szerepek fontosságának ismerete, valamint ezek alkalmazása hozzájárul a vállalkozás tudatos fejlesztéséhez.

Az eseményt egy előadás követte A lean szemlélet alapjai címmel, melynek középpontjában a vállalkozás pénzügyi teljesítményét befolyásoló külső tényezők hatásairól volt szó.

