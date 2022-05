Több mint 40 olyan kis- és középvállalkozás van Hajdú-Bihar megyében, amely már több mint húsz éve az Erste Bankot választotta számlavezetőjének. Ezért a pénzintézet egy díjátadó gálára invitálta ezen ügyfeleit csütörtökön, a debreceni Nagyerdei Stadionba.

- Több mint 20 éve kerültem én is ehhez a bankhoz, illetve jogelődjéhez. Önökkel éltük meg közösen ezt a több mint két évtizedet, mely alatt voltak gazdaságilag nyugodtabb, sikeresebb évek, és voltak nehezebb, válságosabb időszakok is. Ezért nagyra értékeljük, hogy az eltelt esztendők alatt is végig kitartottak mellettünk – fogalmazott köszöntőjében Katona László, az Erste Bank kis- és középvállalati területének délkelet-magyarországi régióvezetője. Hozzátette: továbbra is korrekt bankkapcsolatra fognak törekedni, hogy a lehető legjobban szolgálják ki ügyfeleik igényét. - Ezek a stabil, hosszú távú kapcsolatok a mi működésünk alapjai – hangsúlyozta.