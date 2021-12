A megye tizenöt települése mellett három debreceni körzetet is felölel Tasó László országgyűlési képviselő választókerülete, a részben cívisvárosi, részben megyei képviselővel a Debrecen északkeleti városrészét érintő fejlesztések kapcsán beszélgettünk.

Elöljáróban leszögezte, ez a terület a megyeszékhely talán legkevésbé fejlesztett része, ugyanakkor több mint 25 ezer embernek ad otthont, akiknek meg kell teremteni a nagyvároshoz méltó környezetet és infrastruktúrát.

– Így vélekedik erről a debreceni önkormányzat és mindenekelőtt polgármester úr is, aki nagyon határozottan szeretne ezen a területen egyaránt pozitív változást elérni. Jogos elvárás, hogy ez a városrész is igazodjon fejlettségében a megyeszékhely többi területéhez, hiszen sokan azért költöznek Debrecenbe, mert ott olyan magasabb minőséget jelentő, komfortos körülmények és szolgáltatások vannak, amelyek csak egy nagyvárosban érhetők el – mondta, hozzátéve: ennek megteremtése érdekében született meg az Északkeleti Városrész Fejlesztési Program. – Ennek a szerkesztése folyamatban van, összeállítása lassan befejeződik, valamint beillesztjük a Debrecen 2030 programba is – tudatta Tasó László.

A képviselő sorra vette a legfontosabb elképzeléseket, így például az egyes körzetben a Sámsoni úti orvosi rendelő áthelyezését, a laktanya mögötti területen egy többfunkciós csarnok és szabadidős közösségi tér kialakítását említette, ugyanitt tervezik egy bölcsőde építését is, aminek szükségessége örömteli feladat. A Mesekert Óvoda bővítése már a korábbiakban megjelent igényként a kettes számú szavazókörben, ahogyan egy kereskedelmi központ létrejötte is, de a Vak Bottyán úti szabadidős központ felújítása és bővítése ugyanúgy bekerült a tervek közé. A hármas számú szavazókörben a Kincseshegy utcai orvosi rendelő felújítása a legelső, de még több általános iskola energetikai korszerűsítése is tervben van, a Kuruc Utcai Óvodát fel kell még újítani, illetve az udvarokat, parkokat korszerűsíteni kell. – A szavazókörökben mindenhol fontos az utak, a járdák felújítása, illetve a hiányzó szakaszok kiépítése, ezen túl parkosítani, fásítani kell és utcabútorokat kihelyezni. Nem feledkezhetünk meg a közösségi terek fejlesztéséről sem, ezek részben folyamatban vannak, és tapasztalva a remek lakossági hozzáállást, ezeket fel is kell gyorsítanunk. Ezzel együtt egy olyan komfortérzet-javulásnak kell bekövetkeznie, ami hamar elfeledteti az itt élő emberekkel, hogy ők „valamikor” kevésbé frekventált helyen laktak. Ezeket a fejlesztéseket az uniós, illetve a hazai források segítségével lehet finanszírozni, és ezek minél korábbi megvalósulásában a lakókkal együtt abszolút érdekelt és a jó értelemben elszánt is vagyok – húzta alá.

Nagy horderejű útfejlesztések

Arra is kitért, a tervek megvalósításához nagyban hozzájárul az is, hogy Debrecen a megyei TOP Plusz-keretből 43 milliárd forint támogatást használhat fel. – Ha lakosság­arányosan nézzük, körülbelül 5 milliárd forint juthat erre a területre, s ha még ennyit hozzáteszünk, akkor az már komoly összeg. Az általunk kidolgozott csomag megvalósításához körülbelül 10-12 milliárd forintra van szükség – összegezte. Tasó László hangsúlyozta, nem feledkezhetünk meg a nagy jelentőségű állami beruházásokról sem. Az egyik ilyen a 471-es számú másodrendű főút Debrecen belterületi szakaszának bővítése és 11,5 tonnás teherbírásúvá fejlesztése, kerékpárút, szervizutak, parkolók, új közlekedési csomópontok kiépítése. – A kormány biztosítja a kivitelezéshez szükséges forrásokat, és ebben az évben a hatósági engedélyezési eljárások egy része is meglesz, jövő év elején – az időjárás függvényében – a közműkiváltások megkezdődnek. Nemcsak a főút pályaszerkezete épül és bővül 2x2 sávra, hanem több kapcsolódó önkormányzati út is. Az Acsádi utca például teljes egészében megújul, és Martinka irányába a következő évben 6 kilométeres szakaszon folytatjuk a felújítást. Ez azért is fontos, mert a 471-es felújítása során a beérkező forgalmat át kell vezetnünk a városrészen, és ez az alternatíva jelentős terheléscsökkenést jelenthet – tudatta. A képviselő a 471-es és a 4-es számú főutak összekötését is szorgalmazza egy új nyomvonalon, még jóval a lakott terület előtt, hiszen a Kassai úti csomópontig tartó kétütemű felújítási és bővítési program a vasúti átjáró alatti aluljáró megépítésével együtt legalább 5-6 évet vehet igénybe. – Előreláthatóan közel hat évig tarthat majd a 471-es főút összesen 2950 méter hosszú, kettéválasztott ütemének a fejlesztése, valamilyen mértékben végig akadályozott lesz a forgalom, ezért meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyekkel a terhelést a városrész lakói és a közlekedők esetében is csökkenteni tudjuk. Reményem szerint a 471-es, 4-es főutak összekötésének tervezése már jövőre elkészül, szeretném, ha már 2023-ban a gépek is felvonulnának a kivitelezéshez – mondta.

Nagyon fontos beruházása ennek a városrésznek még a 48-as számú másodrendű főút 11,5 tonnás megerősítésén túl a teljes belterületi szakaszának a 2x2 sávra fejlesztése, melynek egyes elemei rövidesen már kivitelezési szakaszba érnek.

– Nagyon izgalmas és nehéz időszak van előttünk a közúti közlekedés területén is, de meggyőződésem, hogy a részben, de nem teljességében felsorolt feladatok elvégeztével jelentős mértékű lesz a javulás az általános komfortérzet és a „debreceniségérzet” szempontjából is – tette hozzá.

Kiss Dóra